David Ortiz crítica fuertemente la idea de un Draft Internacional en RD

Las voces disidentes de peloteros dominicanos a la posibilidad de que MLB logre convencer a la Asociación de Jugadores de establecer un sorteo internacional de prospectos siguen haciéndose sentir. En esta ocasión, David Ortiz, exjugador de Boston Red Sox y el miembro más reciente del Salón de la Fama de Cooperstown, tuvo mucho que decir al respecto.

A través de una nota de voz, la cual fue enviada a un grupo de peloteros dominicanos, “Big Papi” mostró su desagrado con la idea.

“Tenemos que mandar un mensaje fuerte a Tony Clark y ponernos en línea para hacerlo por las redes de nosotros también, porque están a dos segundos de meternos el draft en RD (República Dominicana). Me dieron esa alerta roja ahora mismo y las negociaciones de MLB dependen, básicamente, en si le damos el draft”, se escucha a Ortiz decir en la nota de voz.

“Ustedes saben que si permitimos que hagan el draft aquí en República Dominicana hasta los hijos de los hijos de los hijos de ustedes y de nosotros van a estar afectados por eso. Así que tenemos que empezar esa campaña fuerte de no al draft. Llévense de mí, ya yo no juego pelota, pero sé lo que les estoy diciendo (…) ustedes saben que aquí, en esta nación de una manera u otra más de un cuarenta por ciento de la población come del béisbol, por no decirles otro número. Vamos a ponernos fuertes en eso porque esto no es juego, no es juego”, concluye el ex bateador designado de los Red Sox.

Ortiz une su voz a la de Fernando Tatis Jr., quien en el día de ayer dijo que el draft internacional mataría al béisbol de la República Dominicana.

Jeff Passan reporta que David Ortiz no está opuesto por completo al Draft Internacional

Luego de que la nota de voz de Ortiz hablando con los peloteros dominicanos se hiciera pública, el periodista de ESPN, Jeff Passan, reportó haber hablado con el expelotero sobre su oposición al draft internacional.

De acuerdo con Passan, Ortiz no estaría opuesto al draft en si, sino a que se implemente de manera inmediata, bajo el argumento de que debe realizarse un proceso de transición en el que participen peloteros veteranos y respetados, peloteros actuales y todas las partes relacionadas a la firma de prospectos internacionales.

“La República Dominicana no es Estados Unidos. No puedes chasquear los dedos y pretender que todo se alinee para operar de la manera correcta”, señala Passan que le comentó Ortiz.