HECTOR J. CRUZ

Editor Deportivo

He escrito, en reiteradas ocasiones, que los equipos de Grandes Ligas pertenecen a corporaciones, que los manejan como un negocio y como un ente de imagen y relaciones públicas ante la comunidad.

Los principales dueños son jefes (CEO) de dichas corporaciones, y a veces manejan fondos de inversión con enormes cantidades de dinero. Tal podría ser el caso de Steve Cohen, presidente de los Mets , y cuya fortuna tiene su origen en el éxito en la bolsa de valores, entre otros negocios.

Estos señores “dueños” por lo general nombran un “Presidente”, que viene siendo un administrador, pero no están en el día a día. Veamos sus nombres y fortunas o patrimonios personales, de acuerdo a datos publicados por la revista Forbes. Asi, ustedes tendrán una idea correcta de que son “ricos de verdad”. Las cifras que cito pertenecen a sus “Corporaciones”, la mayoría de las veces. .

NOMBRE EQUIPO FORTUNA O PATRIMONIO

Arturo Moreno Angelinos US$3.6 billones.

Jim Crane Astros de Houston US$1.4 billones.

John Fisher Atléticos de Oakland US$2.6 billones

Edward Rogers III Azulejos Toronto US$11.5 billones)

John Malone Bravos de Atlanta US$8 billones.

Mark Attanasio Cerveceros Milwaukee US$700 millones.

Wiliam DeWitt jr. Cardenales San Luis US$4.0 billones.

Familia Ricketts Chicago Cubs US$4.5 billones

Ken Hendrick Arizona Diamondbacks US$600 millones

Mark Walter Los Angeles Dodgers US$5 billones

Charles Johnson Gigantes San Francisco US$5.8 billones

Dolan Family Guardianes de Cleveland 4.6 billones

John Stanton Marineros Seattle 1.1 billónes

Bruce Sherman Miami Marlins 500 millones

Steve Cohen New York Mets 15.9 billones

Lerner Family Washington Nationals 4.9 billones

Peter Angelos Baltimore Orioles 2.9 billones

Peter Seidler San Diego 3.0 billones

John Middleton Filadelfia Filis 3.4 billones

Bob Nutting Piratas Pittsburgh 1.1 billones

Ray Davis Texas Rangers 2.2 billones

John Henry Boston RED Sox 400 millones

Richard J. Monfort Colorado Rockies 700 millones

John Sherman Kansas City Royals 1.2 billones

Illitch Holdings Detroit Tigers 3.8 billones.

Pohlad Familiy Minnesota Twins 3.8 millones

Jerry Reinsdorf White Sox 1.7 billones

Familia Steinbrenner Yanquis NY 3.8 billones.

(Información tomada de MlB Trade Rumors).

.

CASOS LIDOM: Y si usted está preguntando quienes son y cuanto tienen los dueños de los equipos de la liga dominicana de beisbol invernal, la respuesta es bien sencilla: esos datos se manejan a discreción, pero sus dueños son bien conocidos. Y contrario a USA, aquí muchos son amantes del beisbol, los tienen más como hobby que como negocio de cada día.

LOS DUEÑOS: El Escogido es propiedad de tres familias,que compraron el club en 2009 (Najri, Vicini,Bonetti)… El Licey es un club de socios, no involucra repartición de beneficios y se manejan de esa forma (como si fuese club Naco o Mauricio Báez)… Las Aguilas tienen un montón n de accionistas, y ahí si hay repartición de dinero. La mayoría de acciones ahora mismo están en manos de la familia de Juanchy Sánchez, en especial su viuda Iris y algunos hermanos del fenecido hombre de beisbol…Los Toros son propiedad del Central Romana Corporation, las Estrellas son manejadas por la Corporación Deportivae San Pedro de Macorís y su presidente Miguel Feris, principal accionista (creo)…Y los Gigantes del Cibao es un club propiedad de la familia Rizek, con grandes negocios de cacao y otros renglones, incluyendo bolsa de valores y medios de comunicación..

DE INTERES: Pienso que tanto la MLB como el sindicato de peloteros ya tuvieron su oportunidad de resolver sus diferencias económicas. Ya llegó la presión social, es decir de los seguidores del beisbol, y pronto deberá ocurrir algo que ponga fin a este paro…Aunque la decisión salga de la justicia ordinaria, como sucedió en 1995… ¿Recuerdan a Wally Bruster, ex embajador de Estados Unidos en el país? Está de paseo por aquí, lo he visto en un par de actividades… Lo tengo presente porque él siempre iba al estadio Quisqueya a los juegos del Escogido con su enllave Moisés Alou.. Por cierto, alguien me asegura que finalmente Moisés deberá retornar a la gerencia de los Leones, aunque de eso no hay señales….¿Está en eso Moisés? Luce que no, lo suyo es San Diego y enviar un mensaje bíblico cada tía en su cuenta de twitter… Eso no es malo, simplemente cito el hecho….Dice Carlos Baerga que Alex Rodríguez y Derek Jeter pudieran reunirse esta misma temporada como comentarista s de ESPN en las transmisiones de beisbol…¿Será posible?.... Durante su tiempo en los Yanquis ellos nunca “se gustaron”, aunque lo disimularon al máximo.. Jeter acaba de renunciar a los Marlins, no solo a su puesto de presidente, también a sus acciones..Alex tiene un fondo de inversiones y sigue en eso…Es co-dueño de Minnesota Timberwolves, de la NBA..

Hectorj.cruz@listindiario.com hjcbeisbol@hotmail.com

Twitter: hectorj_cruz

Facebook: hjcbeisbol@hotmail.com