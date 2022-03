Mellizos de Minnesota

Héctor J. Cruz

Este club, llamado Minnesota Twins, llegó a esta ciudad en 1961 luego de recorrer varias sedes. Ellos empezaron en 1901 como Washington Senators, y luego fueron cambiando hacia otras denominaciones.

Llegaron a Minnesota en 1961 y desde entonces han ganados dos coronas. La primera en 1987 cuando vencieron a San Luis y el lanzador zurdo Frank Viola fue el MVP. La segunda en 1991 derrotando a los Bravos de Atlanta con Jack Morris, pitcher derecho, de MVP. En ambas ocasiones el manager campeón fue Tom Kelly.

Ellos juegan en el Target Field, con capacidad para 38 mil fanáticos.

EL MANAGER: Rocco Baldelli fue un buen jardinero central que jugó 8 años en las mayores, tuvo promedio general de .278 con 60 jonrones. Tiene 3 años dirigiendo a Minnesota y va a su cuarta campaña. En la primera (2019) ganó 101 juegos, ganando el premio de manager del año. Fue ganador de la División Central, igual que en la corta campaña del Covid , 2020, con record de 36-24. En ambas ocasiones el equipo no llegó lejos en postemporada.

El año pasado quedaron en el sótano de la División con 73-89, y la marca general de Baldelli en sus tres años está en 210-174.

ROTACION: Minnesota cambió al boricua José Berríos de Toronto a mediados del año pasado. No firmaron de nuevo al dominicano Michael Pineda, quien se fue a la agencia libre. También, el equipo dejó dejó ir algunos jugadores claves, como el short Andrelton Simmons, y el dominicano Nelson Cruz, cambiado a Tampa.

Eso significa que Minnesota va con un rostro joven por completo, según dicen estos nombres: Joe Ryan, Dylan Bundy,Bailey Ober, Griffin Jax, Drew Stroman , etc. El cerrador es Taylor Rogers..El japonés Kenta Maeda tuvo operación Tommy John y probablemente pierda casi todo el año..En el relevo, en roster, figura el dominicano Jorge Alcalá y no regresan Alex Colomé ni Hansel Robles.

OFENSIVA: Miguel Sanó será primera base y ocasional designado, Jorge Polanco , segunda base, viene de un gran año con 33 jonrones y 98 empujadas, el mejor del equipo en 2021.. El antesalista Josh Donaldson estuvo por debajo , aunque pegó 26 jonrones, 72 remolcadas..En el short posiblemente esté Nick Gordon, o el propio Polanco..El receptor es Mitch Garver, y en los jardines Alex Kirillofff, Byron Buxton y Max Kepler.

Nada bueno le espera a Minnesota en 2022.

UN POCO MAS: El dominicano Tony Diaz , ex manager del Licey, era coach de tercera base de Minnesota, pero este año será asistente del coach de banca…¿Y quién es ese? Oh, nada más que Jayce Tingler, ex manager de San Diego, quien será principal asesor de Rocco Baldelli… Es decir Tingler hizo lo mismo que Luis Rojas, tomó un puesto de coach bien rápido, para seguir en el negocio..Bien hecho, porque ellos son gente de beisbol… Miguel Sanó tuvo 30 jonrones y 75 remolcadas el año pasado, pero estuvo pobre en todo lo demás , especialmente en OBP con .310 y en ponches con 183… Miguelito debe trabajar fuerte, y rebajar unas cuantas libras, como hizo Vladi Jr…

DE INTERES. Se dice que aumentarán el tamaño de las bases 3 pulgadas cuadradas, a fin de que los corredores tengan mejor agarre y no los pongan out cuando se deslizan en forma violenta..¿Más grandes?..También viene por ahí el asunto de la eliminación de los shifts defensivos, y hasta los robots para arbitrar detrás del plato..¿Y cuál es el futuro del beisbol.>? Mientras tanto, sus dirigentes se pelean a muerte por la repartición de los miles de millones que produce el evento cada año..¿Hasta cuándo?.-. Omar Canizalez, el, presidente de la liga de beisbol de México del Pacífico está en problemas y está marcando su salida del organismo.,.Ese señor mexicano es un opositor a Juan Puello en la Confederación del Caribe aspirante al puesto de Comisionado del Caribe..… Allá hasta le quitaron el nombre a la liga, que ahora se llama Liga Arco (nombre Comercial)..¿Se imaginan aquí que se llame Liga Pollo Lindo? Es más o menos lo mismo….El mundo se está acabando, sin dudas..