La Vecindad, el COD

Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

No solamente en los partidos políticos existen grupos que se disputan el protagonismo y el poder. También eso existe en los organismos deportivos dominicanos, que en ocasiones pelean rabiosa y fieramente.

Dos casos ilustran esta situación en la actualidad. Primero, en el Comité Olímpico Dominicano, que tiene elecciones en la primera semana de diciembre 2022 y que desde ya identifica a tres grupos. A) lo encabeza el presidente actual Antonio Acosta, b) Luis Chanlatte, primer vicepresidente y candidato declarado públicamente. Y c) no hacen bulla mediática, pero sostienen reuniones permanentes, y del cual forman parte varias federaciones (baloncesto, con Rafael Uribe, Softbol, con Gary Bautista, tenis con Persio Maldonado) ... Todos dan pasos adelante, a la espera de ver hacia donde se inclinarán finalmente el ministro Camacho, Luisin Mejía y Felipe Vicini (Creso).

El segundo caso es de la ACD. Hasta el año antepasado dominó por mucho tiempo el grupo de Ramon Cuello y Américo Celado, pero en las últimas elecciones 2020 fueron sustituidos por Jorge Torres y el grupo llamado La Vecindad, que lideran José Antonio Mena y Neftalí Ruiz, entre otros... La Vecindad mantiene una actividad dinámica de reuniones para compartir, incluso paseos al interior, como hicieron este domingo hasta Jarabacoa, a la casa campestre del colega Rafael Díaz.

¿Quiénes serán los candidatos de la ACD para las elecciones de fines de año? Ya están en eso, y posiblemente se enfrenten de nuevo el propio Torres y Américo, aunque uno de la Vecindad pudiera asumir la candidatura, sea Mena o Ruiz…Porque casi todos ellos son jóvenes de menos de 60 años.

Estos movimientos y grupos, desde luego, son positivos, porque dinamizan las instituciones.

MUY CERRADO: El lío entre los dueños de equipos y el sindicato de peloteros MLB no es tan sencillo. Parece ser que, en el fondo, los peloteros tienen un resabio muy grande porque fruto del último acuerdo de 2016, los equipos los “engañaron” y salieron muy gananciosos.

Ahora hay una postura muy firme. El sindicato tiene sus metas, y luchará hasta lo último por conseguirlas, bajo la siguiente premisa: los equipos ganan demasiado dinero cada temporada, “se lo llevan todo”. Los jugadores quieren incrementar sus ingresos, en especial para los jóvenes que son los de salario mínimo y de primeros años.

¿Durará el paro mucho tiempo, igual que la guerra invasiva de Rusia a Ucrania?

DE LAS AGUILAS: Carlos Sánchez, hermano de Juanchy (f), no se queda atrás en la controversia sobre el nombramiento del manager de las Águilas, o la ratificación de Felix Fermín... En su cuenta de Twitter, Carlos cita a T.J. Peña como un hombre que ha hecho carrera a lo interno del equipo, labora intensamente en la organización de Kansas City, y a juicio de muchos está preparado para asumir las riendas del club. De acuerdo a versiones, el gerente general sigue estudiando la situación, a ver qué decide, junto a la directiva… También estaría disponible el hijo mayor de Felix, Junior Fermín, quien es coach del equipo y ha sido múltiple campeón en la liga de Verano… T.J. es hijo del gran Tony Peña, y hermano del cátcher Francisco Peña...

DEL ESCOGIDO: He preguntado por varias vías sobre quiénes son los candidatos al puesto de gerente del Escogido, luego de la decisión de dejar fuera del puesto a José Gómez… No hay muchos nombres, pero alguien sigue insistiendo en la posibilidad de Manny Acta, y también citan el nombre de José Bautista, el ex pelotero que está retirado y reside en Tampa. ¿Sería posible? -. Eso lo anunciarán muy pronto, porque estamos en marzo y por ahí viene la Semana Santana... Hay que tomar decisiones… El equipo también tiene pendiente nombrar un manager, pero eso sucederá cuando tengan su gerente. No antes.

DE INTERES: El campeón olímpico de canotaje, el cubano Fernando Dayán, estaba en un evento en México y desertó…Para que ustedes vean que no solo son los peloteros, también los atletas de otros deportes…Dice CC Sabathia que los peloteros de MLB deberían hablar duro contra el comisionado Rob Manfred… ¿Y qué es un comisionado? En el deporte USA, representa a los dueños de equipos, quienes lo asignan con un salario de lujo, para que no admita sobornos… En el caso de dominicana, los comisionados de beisbol y otros deportes son funcionarios que hacen poco por sus respectivos deportes. Existen las leyes para que puedan supervisar bien, pero la mayoría de ellos-o casi todos-son muy pasivos……. El mexicano Marcos Antonio Muñiz, ídolo de varias generaciones del bolero, cumplió ayer 89 años de edad… Gloria mexicana, latina y del mundo…. Si a usted le gusta el golf, siga el PGA Corales de Punta Cana, del 21 al 27 de este mes… Actuarán 120 profesionales, 4 de ellos quisqueyanos, y repartirá premios por US$3.7 millones…Dice el señor Manuel Sajour que su montaje cuesta unos US$15 millones de dólares, algo más de 800 millones de pesos dominicanos… ¿Es posible, no es mucho dinero para un evento de 7 días?