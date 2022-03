Ismael Sánchez, un campeón que supera las adversidades

PEDRO G. BRICEÑO

SANTO DOMINGO

Quien en la fecha conmemorativa del 178 aniversario de la Independencia Nacional levantó el trofeo por quinta ocasión como campeón de la Vuelta Ciclista, en variadas ocasiones presenta dificultades para pagar la mensualidad de un apartamento otorgado por el gobierno hace años y en la actualidad no está incluido en el PARNI.

A sus ya 39 años, Ismael Sánchez alcanzó una nueva proeza en la historia de una de las más trascendentes Vuelta de Ciclismo de América, logró que comenzó a cosechar desde el 2012.

Pero, en medio de la preparación, fuerte por demás, que debe tener con el objetivo de realizar un desempeño decoroso en el evento se producen llamadas telefónicas que quizás nunca le gustaría recibir como aquellas del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) para que pase a pagar cuotas atrasadas del apartamento que posee desde hace varios años.

“En ocasiones hasta cuando estoy entrenando fuera del país me llegan esas llamadas del INVI”, sostiene Ismael, quien el pasado domingo acumuló 28 horas: 06 minutos y 51 segundos para superar por cuatro segundos a Jorge Abréu y elevar sus brazos por quinta ocasión como monarca de la Vuelta.

Incluso, Ismael no habita en el apartamento otorgado en su natal La Vega, debido a que está en un cuarto piso y presenta inconvenientes para subirlo con las bicicletas en manos.

El veterano optó desde hace un buen tiempo rentar una casa, en la cual reside con su esposa Ginetty Villafaña y sus hijos Jowar de 13 años y Abismael de 9. En ese hogar paga 12 mil pesos de renta mensuales en el sector conocido como la Lotería.

Tras alcanzar este nuevo logro en el ciclismo espera que gran parte de esta situación pueda resolverse y en los próximos días buscará reunirse con Kelvin Cruz y Ramón Rogelio Genao, alcalde y senador de la Vega.

No está en el PARNI

Ismael , quien es uno de los pedalistas más laureado del país, permaneció desde el 2004 en el Programa PARNI, empero fue sacado del mismo en el 2018 para la celebración de los Juegos Centroamericanos efectuados en Barranquilla, Colombia.

El veterano, reconocido por sus habilidades como escalador, recuerda que para la ocasión no conformó la selección nacional de ciclismo, pues la mayoría de las competencias se realizarían en etapas planas.

“Creo que por esa razón me sacaron del PARNI, pues habían que insertar en el mismo a los ciclistas que en ese entonces irían a los Centroamericanos”, señala Sánchez, quien compitió para el equipo Corratec de la Vega.

Agrega, que no ha habido forma de poder insertarlo nuevamente en el Programa que brinda soporte a los atletas más sobresalientes del país.

La corona más difícil

Para Sánchez, la recién concluida ha sido la más difícil de todas las coronas obtenidas, esto debido a que las etapas fueron corridas mediante kilometrajes muy extensos, por ejemplo al llegar a la etapa de montaña, la sexta del giro ya se habían recorrido 938 kilómetros, una proporción de 187. 6 por carrera.

“Fueron muy angustiantes las jornadas, para mí la más difícil de todas las que he ganado, pero gracias que pude levantar la corona, pues el año pasado me había propuesto alcanzar la quinta, pero al final no se pudo”, sostuvo.

Escuela y Ejercito Nacional

Aunque no está incluido en el PARNI, Ismael posee una pequeña escuela de ciclismo que forma y desarrolla jóvenes de la Vega, Moca, Jarabacoa, Constanza, San Francisco de Macorís entre otras localidades.

Algunos de sus alumnos han progresado un mundo, pues Juan Tapia, ya es campeón nacional de Mountain Bike Sub 23, Andrius Acevedo es campeón nacional en la categoría infantil y su hijo Jowar es el sub campeón.

Ismael también pertenece a las filas del Ejercito Nacional, entidad de la que es sargento mayor, ascenso realizado hace ya cinco años.