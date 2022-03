Buscando solución

HECTOR J. CRUZ

Editor Deportivo

El paro que existe en Grandes Ligas actualmente no pudo resolverse al término de las reuniones de ayer entre las partes. 1ro. Los dueños de los 30 equipos y el sindicato de peloteros discuten mejoras para los “obreros”, un derecho que pertenece a cada trabajador, no importa que gane mucho o poco (hay varios peloteros que ganan más de 30 millones de dólares por seis meses de pelota)... 2do. Se trata de renovar un pacto colectivo que tenia 5 años de vigencia, y que finalizó el pasado 1ro. de diciembre. 3ro.. Pasó todo diciembre y gran parte de enero, y ellos no utilizaron ese tiempo para empezar a hablar, al contrario se fueron de vacaciones luego de la serie mundial. 4to.Como iniciaron las conversaciones tarde, ahora tendrán que seguir luchando un poco más hasta ponerse de acuerdo. Pero eso llegará pronto, porque “no hay mal que dure cien años”..La solución llegará muy pronto, creo yo..

GUARDIANES DE CLEVELAND: Ya la franquicia de Cleveland no se llama Indios (Indians, en inglés). Ahora son los Guardianes (Guardians), y así han resuelto un viejo problema con los indígenas nativos de Estados Unidos. Ese club, que tiene sus orígenes en 1894, ha estado en serie mundial en seis ocasiones y solo han ganado dos, 1920 y 1948.Es decir , es la franquicia más vieja sin ganar una corona, exactamente 73 años.

EL MANAGER: Terry Francona, de 62 años, va a su décima campaña al frente de Cleveland. Estuvo en la serie mundial de2016 ante los Cachorros, tenían ventaja de 3-1, pero perdieron. Antes de eso, Francona dirigidó a Boston por 8 campañas y fue campeón en 2004 y 2007.

PITCHEO: Cleveland también perdió jugadores clave en la agencia libre.Su rotación para el 2022 , hasta ahora seproyecta con Shane Bebier, Aaron Civale, Zach Plesac,Cal Quantrill, Kriston McKenzie y algo más.El cerrador es el dominicano Enmanuel Clase, con 24 salvados y 1.29 de efectividad, 74 ponchados en 69.2 innings..

OFENSIVA: Ellos perdieron al receptor Robert Pérez y César Hernádnez, entre otros. Ahora van con Sandy León de cátcher, Bobby Bradley en primera, Andres Giménez en segunda, y los dominicanos José Ramírez (3ra.)y Amed Rosario (short)., Franmil Reyes de DH..En los jardines, Josh Naylor, Myler Staw y Oscar Mercado.

En 2021, el club tuvo marca negativa de 80-82, y no esperen nada mejor para el 2022.

UN POCO MÁS: ¿Cómo estuvieron los dominicanos de Cleveland el año pasado?. José Ramírez estuvo muy bien con 36 jonrones y 103 remolcadas, más 27 robos de base… El short Amed Rosario no empezó de regular, luego recibió la oportunidad y se afianzó, promedio en .282, con 11 jonrones y 57 impulsadas…… y el Designado Franmil Reyes despachó 30 jonrones, 85 remolcadas..El fue limitado por 149 ponches, y se mejora ese renglón pudiera rendir un poco más… Cleveland tuvo record de 80-82 , segundo lugar de la División Central, pero todos los demás equipos (obvio) tuvieron también record negativo..Solo los medias Blancas de Chicago , ganadores de división, estuvieron bien…Sandy León , el venezolano, fue receptor de los Caimanes de Barranquilla en la pasada serie del Caribe y ayudó en conquistar el título..Ahora compartirá su trabajo con Austin Hedges..

EL PARO: El comisionado de Grandes Ligas decidió eliminar las dos primeras series del calendario regular, es decir la primera semana de actividad. Para algunos eso significará 6 juegos, para otros 7, pero eso lo determinarán más adelante…. Es probable que esta semana haya un acuerdo definitivo, y llamar a los entrenamientos a breve plazo… Es lo más recomendable, en estas discusiones por “puro dinero”… Son miles de familias las perjudicadas, aquellas que laboran en los estadios en múltiples labores… ¿Lo entenderán ellos así?

