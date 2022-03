Los “veteranos” mandan

HECTOR J. CRUZ

Mientras el joven Derek Jeter (47 años solamente) abandona el barco de los Marlins de Miami, en el lado Sur de Chicago siguen mandando dos “viejitos” al frente de Chicago White Sox. Son ellos el manager Tony La Russa, de 77 años, y Jerry Reinsdorf, de 85.

Reinsdorf, abogado y contador, hizo gran fortuna en el mundo inmobiliario . En 1981 compró a los Medias Blancas, un equipo en el suelo, y su primera corona le llegó un poco lejano, en 2005. En 1985 compró a Chicago Bulls, y ganaría seis títulos de NBA gracias al liderazgo de dictador y juego excepcional de Michael Jordan.

La Russa ha agotado una carrera de 34 años como manager de MLB, ha sido campeón de serie mundial 3 veces y recibido el premio de manager del año en 4 ocasiones. Para el 2022 regresará a su campaña 35.-

El regresó el año pasado luego de estar fuera de la dirigencia desde 2011, cuando fue campeón con San Luis. A su regreso llevó a los Medias Blancas a ganar la División Central Liga Americana con marca de 93-69, aunque no pudieron avanzar más allá de su primera serie de 5-3 perdiendo ante Houston 3-1.

PITCHEO: Carlos Rodon, uno de los principales lanzadores del equipo el año pasado (incluso con no hit), está en la agencia libre, así que no volverá. Pero ellos tienen buena rotación con Lucas Giolito, Dylan Cease , Lance Lynn ,Dallas Keuchel y tal vez el dominicano Reynaldo López, si no añaden algo más de la agencia libre. El cerrador es Liam Hendricks (38 salvados y 2.54 de efectividad), más Craig Kimbrel, que ahora es preparador de mesa.

POSICIONES: Aquí reinan los cubanos y dominicanos. De Cuba son el receptor Yasmani Grandall, el inicialista José Abreu, el antesalista Yoan Moncada y el jardinero central Luis Robert. De Dominicana, el left field Eloy Jiménez y el segunda base Leury García, el short es Tim Anderson , y un tercer jardinero más el designado estaría entre Adam Engel, Gavin Sheets y Andrew Vaughn.

HISTORIA: Los White Sox han ganado el título de liga 6 veces, pero solo tres series mundiales. 1906,1917 y 2005. Es decir que cuando ganaron en 2005 tenian 88 años sin ganar, más que Boston.

¿Qué le espera a ellos en 2022? Son favoritos para volver a ganar su grupo.

UN POCO MAS: Leury García juega en el infield y en los jardines, es un utility no declarado de los Medias blancas. La temporada pasada participó en 126 juegos con promedio de .267, 5 jonrones y 54 empujadas… Este año lo tienen fijo en la segunda base, aunque eso podría cambiar… Elouy Jimenez, con 22 años de edad, va a su cuarta temporada de liga mayor… Entró tarde porlesión, solo tuvo 55 partidos con 10 jonrones y 37 empujadas…. José Abreu pegó 30 jonrones con 117 impulsadas.,.. En roster de 40 del equipo hay un pitcher dominicano,Anderson Bautista, que nunca ha jugado en MLB.Tiene 7 años en las menores y 27 años de edad… Aquí pertenece al Escogido.

DE INTERÉS: En Lidom, el presidente Vitelio Mejía tiene un homenaje especial este miércoles por la tarde al administrador del Banco de Reservas, Samuel Pereyra. El evento, a las 6.30 PM. será en el 7mo. cielo del estadio Quisqueya..Eso será para agradecer el gran apoyo de la institución al beisbol invernal…. Ese mismo día, a las 6, la Liga Dominicana de Fútbol presentará su escenario 2022, pero esto será en la parte central de Agora Mall..En este mismo sitio, esta tarde a las 4, el señor Roberto Weill anunciará la nueva edición del Salón de la Fama del beisbol Latino…. Los Toros ya dieron a conocer el nombre de su manager, es el veterano Pat Listach,hombre que conoce la liga. Dirigió a las Estrellas Orientales en el campeonato 2015-16, y fue despedido con marca de 13-13… Ha estado dirigiendo en el verano de México los últimos años, Acereeros de Monclova. Fue campeón en 2019 y en 2021 estuvo en play off….Traen nuevo coach de pitcheo, Dave Lindquist, así que no regresará el octogenario Phil Regan….. Las redes dicen que ya José Gómez tiene nueva posición en el Escogido, su puesto se llama Director Ejecutivo, y lo entiendo como un asistente del jefe de beisbol de los Leones, José Miguel Bonetti…Es más o menos lo que se esperaba…. En esto hay dos cosas: 1ra. Gómez no sigue como gerente, poniendo fin a una tarea de 4 años en los cuales los rojos no asistieron a una final..Y 2do.. Por ahí viene pronto el nombre del nuevo gerente..¿Quién será?

TWITS: Del evento del fin de semana en el Palacio de los Deportes, les dejo con dos twits:

JUNIRO MARTINEZ: “La única instalación donde se juega una ventana clasificatoria para un mundial Fiba con “Abanico” es el Palacio de los Deportes Prof. Virgilio Travieso Soto.”

JULIÁN SUERO, COMENTARISTA DE BALONCESTO: “Que la principal instalación para jugar baloncesto a nivel profesional en nuestro país sea el descuidado, desaliñado y huérfano de esplendor Palacio de los Deportes...a mi particularmente, me avergüenza!!!

