Sloane Stephens alza con su primer título desde 2018

AP

GUADALAJARA, México

La estadounidense Sloane Stephens se remontó para vencer 7-5, 1-6, 6-2 a la checa Marie Bouzkova este domingo por la noche y conquistar su primer torneo en la gira WTA en cuatro años, al coronarse en el Abierto de Zapopan.

Stephens, que perdía 1-4 en el primer set, se levantó de la lona para llevarse su primer cetro desde que se coronó en Miami en 2018.

“Estoy muy emocionada, fue una batalla. Sabía que iba a tener que competirle porque ella es una gran jugadora que normalmente juega bien aquí, estoy feliz de salir con el triunfo”, dijo Stephens, quien está colocado en el puesto 57 de la clasificación en la gira WTA. “Sabía que tenía que seguir peleando porque era el último partido y valió la pena”.

La estadounidense de 28 años, quien saltó a la fama al coronarse en el US Open en 2017, encontró el séptimo título de su carrera.

“Fue una semana increíble, tuve la oportunidad de dar una gira para conocer, comí los mejores tacos y probé el mejor guacamole del mundo. Estoy contenta y espero volver el próximo año”, agregó Stephens.

Bouzkova perdió la cuarta final de su carrera. Antes sucumbió en Melbourne 2021, Monterrey 2020 y Guadalajara 2019. En Zapopan también perdió en semifinales el año pasado.

“Ha sido una semana increíble, no siento poder dar un mejor juego, pero fue una buena experiencia, tomaré lo positivo. Somos como una familia y me encanta venir a jugar aquí porque siento todo su apoyo”; dijo Bouzkova en español. “Lo he dado todo, no pudo ser, pero nos vemos el año que viene”.