El caso curioso de los Orioles de Baltimore en la actualidad viene siendo su manager. Se llama Brandon Hyde, 48 años de edad, y ha dirigido al equipo los últimos 3 años.

Hyde fue cátcher y primera base en su carrera, pero nunca llegó a las mayores. Se desarrolló en el sistema de liga menor de los Marlins , y dirigió a ese club en 2011.

Ahora, en sus tres años con los Orioles tiene números excesivamente negativos: en 2019 el record fue 54-108, en 2020 tuvo 25-35, y en 2021 finalizó con 52-110, es decir que cosechó dos de tres campañas con más de 100 derrotas. De cualquier forma, regresa para el 2022, sin muchas expectativas.

HISTORIA: Los Orioles están en Baltimore desde 1954, heredando una franquicia que antes estaba en San Luis (Browns o Carmelitas de San Luis), y antes Cerveceros de Milwaukee.

Este club ha ganado 6 veces el título de la Liga Americana y tres veces la serie mundial, 1966, 1970 y 1983. Cinco jugadores han ganado el MVP, siendo el último Cal Ripken Jr. en 1983 y 1991.

Precisamente Ripken Jr. es su hombre historia. Fue aquel que rompió el record de más juegos seguidos con 2632, dejando atrás la marca de Lou Gehrig, de 2,130.Ripken jr. jugó en forma corrida desde el 30 de mayo de 1982 hasta el 6 de septiembre de 1995, es decir casi 14 temporadas en línea, algo espectacular.

PITCHEO: Si usted pierde más de 100 en una campaña de Grandes Ligas, significa que su pitcheo fue una gran falla. Con frecuencia, los equipos tienen ofensiva pobre, pero pueden salir más o menos bien en base a buen pitcheo. El caso de los Orioles fue eso, pobrísimo cuerpo de lanzadores.

Ahora, presentan poca cosa en su rotación, pendiente de firmar algo valioso en la agencia libre cuando finalice el paro. Sus pitchers son John Means (6-9 y 3.62 el año pasado), Bruce Zimmerman (4_5 en 14 aperturas), Kaeda Akin (2-10) y Zach Loutgher (1-3).. Tampoco tienen nada super en el relevo.

En la ofensiva se destacan el designado y jardinero Trey Mancini , Ryan MountCastle, con 33 jonrones y 89 empujadas, su estelar jardinero central Cedric Mullins, Antohny Santander, llega el venezolano Roudned Odor, y están los dominicanos Jorge Mateo, para el short, y Kelvin Gutierrez, tercera.. Los predios Baltimore no pintan nada bien.

DE INTERES: Los Orioles juegan en Camden Yards, un moderno estadio inaugurado en 1992 con capacidad para 49 mil fanáticos…. El receptor Pedro Severino jugó con ellos los últimos años, pero ya firmó con Milwaukee en calidad de agente libre… También se fue Maikel Franco, y entre los dominicanos permanece el lanzador Felix Bautista, a ver si hace el roster.. La marca de los Orioles en 2021 fue de 52-110, último lugar de la División Este, a 48 juegos del primero ocupado por Tampa Bay..¿Tan lejos?..Es correcto eso…

CARIÑO: Henry Urrutia, el jugador de los Gigantes del Cibao del pasado torneo, sigue brindando afecto al país.,..Ayer escribió el siguiente twit: “De un Cubano que admira y respeta a este gran pueblo… Feliz Día de la Independencia Republica Dominicana … Dios los bendiga !!!