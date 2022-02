LeBron dice que quiere quedarse con los Lakers

Agencias

Su mensaje fue enviado y recibido . Ahora le tocó a LeBron James calmar la ola de especulaciones y dar seguridades a los fanáticos de los Lakers.

Después de que sus Lakers perdieran de manera dramática ante el equipo del otro lado del pasillo , LeBron dijo a los periodistas después del juego que no quiere irse de Los Ángeles.

“Esta es una franquicia con la que me veo estando. Estoy aquí. Estoy aquí”, dijo LeBron. “Me veo estando con el púrpura y el oro mientras pueda jugar”.

Dijo que estaba muy seguro de que la oficina principal de los Lakers podría poner un equipo contendiente por el campeonato a su alrededor nuevamente la próxima temporada. LeBron agregó que las cosas que dijo en el fin de semana del Juego de Estrellas de Cleveland explotaron de una manera que no deberían haberlo hecho.

“No entiendo cómo algunos de mis comentarios durante el fin de semana fueron llevados a un área completamente diferente…”, dijo LeBron. Por ejemplo, su comentario de que podía verse a sí mismo retirando a un Cavalier no significaba que quisiera jugar para ellos.

En cuanto a jugar algún día con su hijo, Bronny, eso es un sueño, pero nuevamente LeBron dijo que sus palabras se salieron de control.

“También tengo el objetivo de que, si es posible, ni siquiera sé si es posible, si puedo jugar con mi hijo”, dijo LeBron. "Me encantaria hacer eso. ¿Es eso algo que ningún hombre debería querer en la vida? Eso es como lo más genial que podría pasar. Eso no significa que no quiera estar con esta franquicia”.

LeBron es un jugador tan inteligente en el trato con los medios y el impacto de sus palabras como hemos visto. Sabía cómo se percibiría lo que dijo en Cleveland, especialmente con su historial de ser despiadado al dejar las franquicias.

Fue un mensaje para los Lakers sobre ser agresivos y construir un contendiente ahora: LeBron tiene 37 años y sabe que su tiempo en la liga es corto (a pesar de su nivel de juego All-NBA). Era un mensaje sobre el intercambio de selecciones para hacer las cosas.

El mensaje fue enviado, y ahora vino la diplomacia. El agente y amigo de LeBron, Rich Paul, ya había ido a la oficina principal de los Lakers para desempeñar el papel de policía bueno y hacerles saber que LeBron no quería irse.

Ahora LeBron lo ha dicho públicamente, calmando las especulaciones y las historias comerciales. Su mensaje enviado, LeBron puede seguir adelante.

La oficina principal de los Lakers tiene la gran tarea este verano de convertir esta lista en un contendiente en torno a LeBron y Anthony Davis . Eso estará lejos de ser simple y generará muchos titulares, pero no hasta junio y julio.