HECTOR J. CRUZ

Editor Deportivo

Fue en 1977 cuando nacieron los Azulejos de Toronto como parte de la División Este de la Liga Americana. Fue el segundo equipo con sede en Canada, luego que en 1969 nacieran los Montreal Expos. Su primer manager fue Bobby Cox.

La tropa dominicana entraría más adelante con la llegada a la organización de Pat Gillick como gerente general y Epy Guerrero como su scout para Dominicana y el Caribe. Vía ellos dos llegaron estelares jugadores como Dámaso García, Alfredo Griffin, Tony Fernández y George Bell.

Toronto ha ganado dos títulos en su historia de 44 años en liga mayor, ambas bajo la dirección de Cito Gaston, en 1992 y el siguiente año.

Tienen un estadio-hotel, Roger Centre, con capacidad para algo más de 49 mil personas y es un sitio turístico.

MANAGER: Charlie Montoyo , de Puerto Rico, es su manager los últimos 3 años, y asistirá a su cuarta temporada. La del año pasado fue su mejor con 91-71, ocupando la cuarta posición de la División Este, a solo 1 juego de Boston y Yanquis.

ROTACIÓN: Toronto enfrenta un problema económico serio y se maneja con un presupuesto controlado. Por tal motivo, dos de sus mejores lanzadores del 2021 se fueron a la agencia libre y firmaron con otros clubes: Robbie Ray logró pacto de 5 años y US$115 millones con los Marineros de Seattle, y Steven Matz otro de 4 años y 44 millones con los Cardenales de San Luis. Ray fue ganador del premio Cy Young de la Americana con un excelente 13.7 y 2.84 de efectividad.

Esas ausencias deja al equipo con el coreano Hyun-Jin Ryu (14-10), el boricua José Berríos, Kevin Gausman y el joven Alek Manoak (9-2 y 3.22). En el rol de cerrador finalizó Jordan Romano, con 23 salvados.

OFENSIVA: Toronto tuvo un 2021 excepcional siendo líder en jonrones con 262, en carreras 863 y 2do. en bateo con .260.. Sus bates sonaron muy bien, encabezados por Vladimir Guerrero jr. con 48 jonrones y 111 empujadas, Teoscar Hernandez sorprendió con 32 Hrs. 116 empujadas. El receptor será Danny Jackson, en segunda Cavan Biggio, en el short Bo Bichette, en tercera está indefinido (aspiran Santiago Espinal y el propio Biggio), y en los jardines Lourdes Guriel, George Springer , Teoscar y Randal Gritchuk.

Toronto regresará fuerte, aunque no con tanta profundidad como el año pasado.

UN POCO MAS: Entre los relevistas de Toronto está Yimi García, quien firmó por dos años y US$11 millones…El viene de lanzar para Miami y Houston el pasado año… Otros jugadores que brillaron para Toronto en 2021, y que también se fueron, son Marcus Semien, segunda base que disparó 45 jonrones y 102 remolcadas.Firmó con Texas por 7 años y US$175 millones, resolviendo su asunto económico de por vida… Entre sus jardineros está el criollo Otto Lopez , quien vio alguna acción, y está en roster de 40… Vladimir Guerero fue colider de la liga en jonrones con 48 (Salvador Pérez, de Kansas City), pero quedó primero en OBP con .401, slugging .601 y OPS 1002..Tuvo una campaña extraordinaria, pero los periodistas decidieron darle el premio MVP a Shohei Ohtani, el japonés de los Angelinos por su condición de pitcher y bateador, haciéndolo bien en ambos renglones. Le dicen El Fenómeno…

DE INTERÉS: La MlB puso el próximo lunes 28 como fecha límite para un acuerdo con el sindicato, y de lo contrario no garantizan el inicio de temporada el 31 de marzo… No es imposible, pero es bien difícil que esas conversaciones terminen para los próximos días…Ahí deberá haber situaciones de más presión, y desde luego tendrían que recortar el calendario de 162 juegos.. Hacia allá apunta todo…. No importa que arrecie la guerra de Rusia en Ucrania, la del beisbol es otra cosa, aunque también es por asunto económico “y por seguridad”… Corrección: el lanzador Deivi García está en roster de 40 de los Yanquis de Nueva York...

