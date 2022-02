Los elogios son muchos sobre el talento de Jasson Domínguez

“Quiere aprender todo lo que lo pueda para ayudarse a sí mismo, incluyendo el idioma inglés”, indicó la dirigente de Clase-A Baja Tampa, Rachel Balkovec. “Ésa es la manera en general en la que aborda el béisbol. Es un muchacho bien inteligente que desea la información, desea saber por qué y no duda en preguntar. Lo que más me llama la atención son las cosas que no se ven en el terreno de juego: Su aptitud y habilidad para pensar de manera crítica”.

“Tiene habilidades de liderazgo”, agregó el coach de bateo de los Yankees, Dillon Lawson. “Lo que se destaca de Jasson es la gran madurez para su edad. Eso nos ayuda con las expectativas, ser honestos con él y hablar sobre los obstáculos que podría enfrentar”. Actuación