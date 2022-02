“No descansaré hasta tercer cetro”

YOEL ADAMES F.

Podría parecer una obsesión, pero él cree que es su destino.

Luego de su estruendosa victoria a casa llena el pasado domingo en el pabellón de Esgrima en Santo Domingo, el exdoble campeón del mundo Javier –Abejón- Fortuna ha soltado las amarras de la frustración que dejan los fracasos y ha recargado sus energías para seguir tras su sueño de un tercer trono universal en igual número de categorías.

Su aplastante nocaut en el primer asalto sobre el veterano contendor venezolano, Rafael Hernández, le ha devuelto la sonrisa al temible “Abejón” romanense, pero también ha extremado su hambre insaciable de gobernar en el peso ligero (135 libras) y convertirse en el primer boxeador dominicano triple campeón universal.

“Aquí voy de nuevo, no descansaré hasta alcanzar mi tercera corona mundial”, afirma el Abejón, rey pluma en 2012 y monarca liviano junior en 2015. “Confíen en mí, porque seré titular ligero en el próximo turno que me brinden y cerraré mi carrera como el primer triple campeón de mi país”.

El exdoble campeón del mundo nativo de la ciudad de La Romana, impuso su condición de peleador clasificado y la fortaleza sus puños para descuajar al venezolano Rafael Hernández a quien fulminó en el primer asalto el domingo en la “Cartelera 100 de Mangu¨ita Boxing”.

Fortuna envió un mensaje a todos los peleadores élite de las 135 libras de que está metido de nuevo en la carrera por el título ligero tras perder un combate eliminatorio por la corona mundial de peso liviano (135 libras) versión Consejo Mundial de Boxeo ante el norteamericano Joseph ‘Jo jo’ Díaz, en Los Ángeles, el 9 de julio de 2021.

Hernández, con mayor altura y alcance que Fortuna, no tuvo tiempo para desarrollar su táctica frente a Fortuna, quien en los primeros segundos del encuentro hizo blanco en su anatomía con una combinación explosiva de jab-recto y gancho a la parte media, que enviaron al tapiz abruptamente al visitante.

“Mis condiciones están ahí, voy a trabajar aún más fuerte por mi meta que es traer al país esa tercera corona del mundo que he prometido y que entiendo obtendré antes de cerrar mi carrera con broche de oro”, dijo a LISTIN DIARIO el peleador de guardia equivocada, quien ni sudó ante el venezolano.

Hernández cayó aparatosamente a la lona y aunque intentó regresar al combate la respuesta del excampeón fue “brutal” y demoledora, por lo que el referí Smailyn Valdez detuvo las acciones para protegerlo, quien lucía en malas condiciones.

“Es un gran boxeador y le deseo éxito a Fortuna, me complicó porque es zurdo y muy rápido, me adivinó mi plan de trabajo y me sorprendió con ese golpe abajo, no pude recuperarme”, reveló Hernández luego del desenlace a los 2:49 minutos del round inicial.

El “Abejón” Fortuna, quien reinó en las divisiones pluma y ligero junior, 126 y 130 libras entre 2012 u 2015, aumentó su marca a 37 victorias, 26 por la vía del sueño, tres derrotas y una tablas. De su lado, el venezolano Hernández bajó a 32 triunfos, 25 nocauts, 15 reveses y 3 tablas.

Banana propina KO

El exmonarca del peso superwelter AMB-FIB-IBO, Jeison –Banana- Rosario dispuso por la vía del cloroformo del venezolano Jesús Pérez, quien en los segundos finales del tercer asalto recibió una derecha al rostro que lo dejó sobre la lona; luego el castigo inmisericorde del dominicano obligó al árbitro a detener las acciones a los 2:14 del quinto asalto.“Banana”, quien logró su segunda victoria seguida en el país, mejoró foja en 21 victorias, 16 de ellas por nocaut.

SEPA MÁS

Dahiana logra triunfo

Recuperación.

La también exdoble campeona mundial del peso pluma, Dahiana ‘La Cobra’ Santana hizo valer su experiencia para vencer a la aguerrida Rocío de León, en un pleito a seis rondas entre dominicanas. Se llevó la victoria por decisión unánime. Preliminar. En las peleas preliminares el invicto prospecto Raúl -El Doma- García protagonizó un nocaut fulminante contra Francisco Sánchez, para elevar su record inmaculado a 7-0.