Rayos de Tampa Bay

HECTOR J. CRUZ

Editor Deportivo

El Estado de Florida, simpre soleado, estuvo lejos del béisbol de Grandes Ligas por más de 100 años. En estas ciudades siempre han existido equipos de liga menor, en especial clase A, pero fue en 1993 cuando debutó el primer club floridiano en liga mayor: los Florida Marlins (luego llamados Miami Marlins).

Pero tan pronto como 1995 fue aprobado un segundo club, Tampa Bay, que hizo su debut en 1998 bajo el nombre de Rayos de Tampa. Los Marlins estuvieron en una serie mundial en 1997, y ganaron a los Indios de Cleveland, y más adelante volvieron a ser campeones en 2003 contra los Yanquis.

Tampa es otra historia. Fueron a una final por vez primera en 2008 ante Filadelfia, y regresaron hace dos años ante los Dodgers, ambas derrotas.

EL MANAGER: Kevin Cash es el manager del equipo desde hace 7 temporadas. A los 44 años se ha cotizado como un gran heredero del anterior dirigente del club, Joe Maddon . Cash tiene record general de 554-478, porcentaje de .537. Ha ganado el primer lugar de la División Este los dos últimos años, y ha sido distinguido como manager del año en ambas oportunidades.

PITCHEO: La fortaleza de Tampa, dice su coach Rodney Linares, está en el pitcheo y en la defensa. Pero, es justo decir que para el 2022 tendrán problemas en su rotación pues han perdido algunas figuras, incluyendo su principal Tyler Glasnow, quien tuvo operación Tommy John el año pasado y solo agotó 14 salidas.. Para este año habrá muchos jóvenes: Ryan Yarbrough, Josh Fleming, Shane McClanahan, Drew Rasmussenn, Shane Baz y entra el veterano Corey Kluber, que estuvo con los Yanquis en 2021 enfrentando frecuentes lesiones.

POSICIONES: Mike Muzzino regresa a la receptoría (33 jonrones en 2021), Jin Mai Choi a la primera base, alternado con el cubano Yandy Díaz, en segunda Brandon Lowe, quien también sorprendió con 39 jonrones y 99 remolcadas, en tercera el propio Diaz y Taylor Walls, con la sensación Wander Franco en el short. En los jardines buena defensa con Randy Arozarena, Kevin Kiermaier, Manuel Margot y Austin Medows, más Brett Phillips. Nelson Cruz está en la agencia libre, y finalizó con ellos como DH con 13 jonrones y 36 remolcadas en 55 juegos. ¿Volverá?.

Otra vez, Tampa no será favorito del Este ante Yanquis, Boston y Toronto..pero mucho cuidado, porque ellos saben cómo ganar.

DE INTERÉS: Participé ayer en el evento en que el Banco de Reservas firmó un acuerdo de publicidad con Chris Duarte, el nuevo dominicano en la NBA. El muchacho de Puerto Plata es muy humilde, y tiene pacto de 3 años y 15 millones con Indiana Pacers.. Estuvo acompañado de una numerosa comitiva de su familia, hermanos, madre, primos, etc..La gente del Reservas dijeron: “para que ustedes vean que no solo es béisbol, también hay baloncesto”…El colega Hugo López Morrobel aprovechó el momento sugiriendo al administrador Samuel Pereyra que incorporen atletas olímpicos de la categoría de Marileidy Paulino, doble medallista de plata de los pasados Juegos Olímpicos. La promesa fue hecha… Ya el Banco tiene a Fernando Tatis Jr. como una de sus figuras...Michael Jordan estuvo en el juego de estrellas de la NBA y fue la principal noticia del evento…También, la exhibición de triples dada por Step Curry, quien no participó este año en el evento de ese renglón..Curry fue el campeón del año pasado, y Karl Anthony Towns se coló ahora como campeón… El baloncesto local tiene actividad este fin de semana en el Palacio de los Deportes, a las 6 del sábado vs. Bahamas, y el domingo vs. Canada.. La fiebre está de fiesta….

DE MLB: Ayer hubo reunión entre las partes, en Jupiter, Florida… Lo positivo es que duraron varias horas hablando, intercambiaron cifras y ofertas.. Eso era lo que hacía falta: que declaren el asunto de urgencia y que hablen… a ver qué pasa… Siguen este martes en la tarde, en el mismo lugar..

