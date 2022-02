El ‘Abejón’ Fortuna fulminó al venezolano Hernández

Yoel Adames F./yadames2003@yahoo.com

Santo Domingo

El exdoble campeón del mundo Javier “El Abejón” Fortuna impuso su experiencia y fortaleza sobre el venezolano Rafael Hernández a quien fulminó en el primer asalto la noche del domingo en la “Cartelera 100 de Mangüita Boxing”, celebrada en el pabellón de Esgrima del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en Santo Domingo.

Fue la reaparición de Fortuna luego de perder una cerrada pelea eliminatoria por la corona mundial de peso ligero (135 libras) del Consejo Mundial de Boxeo ante el norteamericano Joseph ‘Jo jo’ Díaz, en Los Ángeles, el 9 de julio de 2021.

“Gracias a mi gente por el apoyo, ya vieron como están mis condiciones, mi meta es traer al país esa tercera corona del mundo que he prometido y que entiendo obtendré antes de cerrar mi carrera con broche de oro”, dijo a LISTIN DIARIO el peleador de guardia equivocada, quien ni sudó ante el venezolano Hernández.

El púgil sudamericano no tuvo tiempo para desarrollar su táctica frente a Fortuna, quien en los primeros segundos del encuentro hizo blanco en su anatomía con una combinación explosiva de jab-recto y gancho a la parte media, que enviaron al tapiz abruptamente al visitante.

“Es un gran boxeador y le deseo éxito a Fortuna, me complicó porque es zurdo y muy rápido, me adivinó mi plan de trabajo y me sorprendió con ese golpe abajo, no pude recuperarme”, reveló Hernández luego del desenlace a los 2:49 minutos del round inicial.

Hernández cayó aparatosamente a la lona y aunque intentó regresar al combate la respuesta del excampeón fue muy intensa por lo que el referí Smailyn Valdez detuvo las acciones para proteger al peleador venezolano, quien lucía en malas condiciones.

El “Abejón” Fortuna, quien reinó en las divisiones pluma y ligero junior, 126 y 130 libras entre 2012 u 2015, aumentó su marca a 37 victorias, 26 por la vía del sueño, tres derrotas y una tablas. De su lado, el venezolano Hernández bajó a 32 triunfos, 25 nocauts, 15 reveses y 3 tablas.

Banana propina KO

El exmonarca del peso superwelter AMB-FIB-IBO, Jeison –Banana- Rosario dispuso por la vía del cloroformo del venezolano Jesús Pérez, quien en los segundos finales del tercer asalto recibió una derecha al rostro que lo dejó sobre la lona; luego el castigo inmisericorde del dominicano obligó al árbitro a detener las acciones a los 2:14 del quinto asalto.

“Banana”, quien logró su segunda victoria seguida en el país, mejoró su foja en 21 victorias, 16 de ellas por la vía del cloroformo, tres derrotas y un empate; Pérez vio bajar su palmarés a 12 triunfos, seis derrotas y un empate.

Dahiana se impone

La también exdoble campeona mundial del peso pluma, Dahiana ‘La Cobra’ Santana hizo valer su experiencia para vencer a la aguerrida Rocío de León, en un pleito a seis rondas entre dominicanas, en otro de los combates preliminares del evento. La exreina de las 126 libras FIB y AMB, se llevó la victoria con una decisión unánime de los jueces.

En las peleas preliminares del show boxístico “Manguita 100”, el invicto prospecto Raúl -El Doma- García protagonizó un nocaut fulminante contra Francisco Sánchez, para elevar su record inmaculado a 7-0.

El himno nacional fue interpretado por el merenguero Rafaely; el evento contó con un buen respaldo del público y entre los asistentes se encontraba el ministro de Deportes, Francisco Camacho, jugador de béisbol de las Grandes Ligas, Edwin Encarnación, amigo personal de Javier Fortuna; el diputado Omar Fernández.