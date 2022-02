El grito de Canó

Héctor J. Cruz

Por ahí anda Robinson Canó haciendo ruido. Se queja de que a un sector de los peloteros dominicanos los maltratan en Lidom,es decir los equipos lo hacen, aunque en ningún momento hace referencia directa a determinado club.

También, lanza su queja del eterno problema de los club houses de visitantes, un mal viejísimo en la liga y que afecta a todos los estadios. (Canó habló en el programa radial de los colegas Vian Araujo, Ricardo Rodríguez y otros).

¿Y por qué Canó no hace esos reclamos al sindicato de peloteros, es decir la Federación Dominicana de Peloteros que dirige Eric Almonte?. ¿No tienen los peloteros a su defensor principal en ese organismo? ? Entre los objetivos y motivos de existir de la Federación no está incluída la defensa de todo cuanto tenga que ver con sus miembros? Es algo que no entendí, porque me parece más adecuado que Canó vaya al seno de la Federación a echar su pleito.

Que exija tanto lo de maltrato a los peloteros como el tema de los clubhouses..Dice Robinson que a los peloteros que ya no tienen trabajo en MLB, o que no son importantes, les pagan cheles bajo la oferta de “eso e lo que hay para ti, lo coge o te va”. Creo que Canó debe juntarse con Almonte..

BUROCRACIA: Dice una nota que el sindicato de peloteros y la gente de MLB tuvieron ayer un encuentro que duró 15 minutos. Ni siquiera agua pudieron tomar porque simplemente los representantes del sindicato fueron a entregar un documento de respuesta a la última propuesta del comisionado. Y el café hecho en Greca no llegó a subir.

Así las cosas, crece cada día mas la expectativa negativa sobre una posible solución. No hay acercamiento entre los líderes, y cuando eso sucede las cosas caminan más difíciles. Rob Manfred, comisionado, ni Tony Clark, el presidente del sindicato, están en eso. Ellos dejan que los llamados “negociadores” dirijan la orquesta, lo cogen suave, aunque cobran millones de dólares cada mes.

CELOS: La MLB también tiene vigilancia económica sobre sus ligas rivales en el deporte profesional de USA. En la actualidad, el salario mínimo de MlB está en 570.000, de la NBA en 989.000 y de la NFL 660 .00. Están bien cerca.. Mucho dinero involucrado, enfrentamiento de gente muy rica, entre directivos, dueños y peloteros.