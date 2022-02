Licey: Gerente y manager

HECTOR J. CRUZ

Es cierto que en Lidom el objetivo de cada club es ganar la corona, pero si no se puede todos gustan de tener una temporada “decorosa”, que no sea un desastre.

Licey está en un período que podemos llamar “no tan malo”..Fueron campeones en el torneo 2016-17 (con Audo Vicente de manager), y asistieron nuevamente a una final hace dos años, 2020-21, perdiendo de los Toros. El manager ganador fue Lino Rivera, el perdedor Luis Urueta

Alguna fanaticada, como Águilas, Escogido y Licey, es más exigentes y solo quieren la corona.

El pasado campeonato, Licey tuvo un invierno muy especial. Con apenas 12 juegos de un calendario de 40 decidieron cancelar al dirigente Tony Díaz, pero también al gerente Carlos José Lugo.. En sus relevos entraron Audo Vicente (gerente) y José Offerman.

El nuevo binomio aportó una marca de 17-11, y el club finalizó con 21-19, un tercer lugar que los llevó al round robin. Allí estuvieron negativos con 7-9 y fueron despachados a hacer planes para octubre.

Ahora, llególa hora de tomar decisiones. El presidente, el abogado Ricardo Ravelo, va al segundo año de su mandato, esperando mejores resultados….El gerente Audo Vicente quisiera continuar en el puesto, y así parece que sucederá, y el club decidirá en los próximos días si sigue con Offerman o no.

También, la oficina tiene la encomienda de ir definiendo nuevo personal para que tome el lugar de los veteranos, como Emilio Bonifacio, que ya está casi de retiro.. Y otros que rinden poco.

TOROS DEL ESTE: Los Toros ganaron en 2011 y repitieron en 2021, la tercera corona de su historia. Hace dos años el dúo ganador fue Lino Rivera y el gerente Raymond Abreu..Este pasado torneo, Lino se habría peleado con Raymond y se marchó, aceptando un puesto de presidente-administrador en Santurce, de su país Puerto Rico.

Raymond sigue en su puesto, ha entrevistado 8 candidatos al puesto de manager, pero me dicen que ahora se ha puesto comparón pues no quiere contacto con la prensa. Pide que cualquier pregunta se la hagan a través de la dirección de prensa..????. Ojo: Eso no es bueno para el equipo.

El presidente de los Toros sigue siendo el empresario turístico Luis Rodríguez Amiama, y Jorge Sturla mantiene control del día a día una especie de vice ejecutivo. Así van los Toros, arreglando su corral.

SUPER BOWL: Me da la impresión de que el Super Bowl es más evento social que deportivo. El impacto es tremendo, y ya está calificado como el segundo día de más fiestas y consumo de bebidas y comidas en Estados Unidos todo el año, solo detrás del llamado Día de Acción de Gracias.. Y es justo que así sea…Además, aquí en Dominicana está cobrando buen espacio, y ya existen cientos de periodistas que analizan el juego y dan sus pronósticos.. Algunos se están olvidando de su deporte matriz, el béisbol, y ahora se incorporan de pleno fútbol.. No sé cuánto conocen ese juego, pero ya tenemos miles de expertos… Así es este país, muy especial..

EL PARO: ¿Y cuándo es la próxima reunión entre los abogados de MLB y el sindicato de peloteros? Ese lío pinta bien feo, sobre todo porque sus líderes no dan la cara, algo poco comprensible. Pero, el sistema norteamericano es así.. Ellos sabrán, y mientras tanto el panorama luce incierto..Lo otro es que el sindicato tiene prohibido a sus miembros, es decir a todos los jugadores, que opinen sobre la situación .. Les pusieron mordaza..

LAS ÁGUILAS: En la entrevista realizada el domingo a Quilvio Hernández en La Hora del Deporte, quedó claro que uno de los candidatos favoritos es Victor García Sued, quien actualmente es director regional de Industria y Comercio Región Norte (de filiación política partida)..También Fernando Valdez Hilario, hermano de. Dr. Adriano Valdez, ex presidente.