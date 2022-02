Matos Berrido escribe libro de poema “Ensueños”

SANTO DOMINGO

Político, administrador y hombre de manos duras en el deporte durante sus años como presidente de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional, Leonardo Matos Berrido sorprende con la publicación de un poemario que tituló “Ensueños”.

El compendio de poemas de Matos Berrido, dado a la luz en diciembre pasado por la Editora Amigo del Hogar, es una mezcla de antiguos trozos literarios tanto en prosas como en versos, algunos inspirados en sus sueños juveniles en su natal La Vega Real, iniciando algunos de sus escritos en el año 1952.

Más tarde, con mayor conciencia, acompaña su melancolía con poemas en los que describe los acontecimientos y problemas sociales, los cuales cuenta con galanura e hilaridad para espantar la dureza de la realidad.

“En lo poco que he vivido, he sufrido mucho, unas veces por cosa y otras veces por otra, pero siempre he sufrido. Y es por eso que escribo, o mejor dicho, trato de escribir, para ahogar mis penas en mi humilde escritura, así como el borracho ahoga las suyas en el alcohol…”, expresa Matos Berrido en uno de sus poemas en prosas.

“Ensueños” tiene una dedicatoria especial a la memoria de sus padres, Pastor F. Matos Félix y Consuelo Berrido de Matos. Al igual dedica su obra a sus ocho hijos y 24 nietos, así como a su esposa de las últimas cuatro décadas, Eunice Álvarez de Matos.

Entre otras personas, el expresidente de la liga de Béisbol Profesional le dedica su obra a “mi padre espiritual, líder y guía, Dr. Joaquín Balaguer, Padre de la Democracia de la República Dominicana”.

Entre los poemas más recientes escritos por el doctor Matos se destacan “El último beso”, “Vega eterna”, “Palabras de dolor”, “Luz de estrellas”, “La canción del valiente”, “El vendutero”, “El que a hierro mata”, “Jardín de ilusión”, “El León”, “Trump ganó”, “La visita del Papa”, “¿Cerca del cementerio?”, entre otras.

Matos Berridos, abogado de profesión, ocupó diversos cargos públicos en la Era de los 12 años de Balaguer, desempeñándose como secretario de Educación; miembro de la Junta Central Electoral; gerente general del Banco Nacional de Fomento de la Vivienda (BNV); director general de Migración; secretario general de la Liga Municipal; miembro del Consejo de Directores del Banco de Reservas, entre otras funciones.