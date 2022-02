Los pendientes de Lidom

HECTOR J. CRUZ

Transcurrida la Serie del Caribe 2022, la comunidad del béisbol profesional se enfrenta ahora a un limbo debido al paro patronal de MLB. Ese paro podría prolongarse tanto que incluso pone en peligro, no solo la apertura de los campos de entrenamientos, fijados para la próxima semana..El lío no es pequeño.

Hay disputas variadas de repartición de dinero que ingresa, salario mínimo, tiempo en que empieza la agencia libre, formato y cantidad de equipos clasificados, y algunos renglones más.

Este día, inicio un vistazo a los seis clubes de Lidom y sus tareas pendientes para lo que resta de febrero y mes de marzo. Lo hago en orden alfabético:

ÁGUILAS : El presidente Quilvio Hernández ya cumplió dos años en este nuevo período para él (ya antes lo había sido), y si deja el puesto sería por motivo de acuerdos internos entre los distintos grupos que merodean en el club. Las Águilas es uno de varios clubes de la liga con accionistas, y el único que elige un presidente por un año. Quilvio se lleva la corona 22 y una administración decente y discreta. .¿Quién sigue a Quilvio?.

El gerente general Ángel Ovalles está contratado por dos años más, y por el momento su posición luce estable. El tercer hombre de relevancia es el manager, Félix Fermín, viene de una temporada tediosa con un constante “revivir” del equipo, que finalmente “murió”, y no pudieron regresar a la final, como era el deseo. En los próximos días, el gerente y la directiva deberán tomar la decisión de si le extienden un nuevo contrato o lo ponen en lista de descanso, porque la pelota dominicana es así..En MLB tienen otro concepto: leemos en esta fecha lo de Bud Black, manager de Colorado , con cinco años al frente del club, record general en negativo, sin haber ganado nada, y lo mantienen en la posición hasta 2023.

Las Águilas, además, han ganado dos coronas en los últimos 5 torneos, aunque la anterior fue a manos del boricua Lino Rivera. Esos dos títulos permiten al equipo igualarse con Licey en el liderato de la Liga (22)...Además, el año pasado ganaron su 6ta., corona en Series del Caribe.

Fermín, de 58 años de edad, es un manager legendario en Lidom y siendo tan joven yo le extendería un nuevo pacto de 3 años, por lo menos. ¿Usted no?

CONFLICTOS: Refiero aquí un par de casos conflictivos en proceso en la actualidad..1ro. La gente pregunta en qué quedó la audiencia de conciliación entre el colega Dionisio Soldevila y el señor Fausto Espinal, fruto de una agresión al periodista en el curso de la Serie del Caribe. La audiencia tuvo lugar la semana pasada, no se llegó a acuerdos, y se levantó un Acta de No Conciliación.. Decidieron continuar la investigación del caso y luego llamarán a las partes, a ver si hacen juicio de fondo..2do.. La demanda de la señora Clara Luz Pichardo, exigiendo ser beneficiada con la partición de los bienes del fenecido Juanchy Sánchez, proceso que también llevó a un embargo judicial a las cuentas bancarias de Águilas Cibaeñas.. El martes hubo un intento de audiencia de los abogados de las Águilas para que les quiten el embargo, no se pudo realizar y creo que este jueves lo harán.. Quilvio Hernández dice que las Águilas no “tienen nada que ver en eso”..Sin embargo, la señora Clara dice que ella hizo inversiones en las acciones que tenia Juanchy en el equipo, y que le toca su cuota…Por ahí van las cosas..

DE INTERÉS: Este jueves a mediodía será la inauguración de la nueva empresa de Robinson Canó, especializada en reciclaje de desechos sólidos. El acto será en la carretera del Ingenio Consuelo y Batey Don Juan, San Pedro de Macorís…. Oh, la gente del Creso incorporan al volibol masculino a su programa de apoyo económico. Es una noticia relevante porque los chicos del volibol nunca han sido atendidos por nadie, solo han existido las famosas Reinas del Caribe de Cristóbal Marte…¿Vendrán medallas ahora? Tendrán que nombrar un gerente ejecutivo que sepa de ese deporte y que tenga nivel…. Las ligas menores del béisbol USA ya se están moviendo y pronto comenzarán sus trabajos.. ¿Podrán jugar peloteros en roster de 40?..

