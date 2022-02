Canó en negocios..y algo mas

HECTOR J. CRUZ

Dice el reporte de prensa que Robinson Canó acaba de lanzar una compañía de reciclaje en su pueblo San Pedro de Macorís. ¿Reciclaje de qué?

La nota dice así: “el poyecto comprende tres naves, una procesadora de materiales reciclabes, una clasificadora y separadora de residuos sólidos urbanos, y una recolectora de residuos sólidos urbanos, las cuales contribuirán a mantener la limpieza de la región “.. Eso lo dijo el ingeniero Moisés Linares, gerente del proyecto que ocupa un espacio de 20 mil metros cuadrados.

Eso pinta un proyecto grande como también lo es la inversión.

¿Qué significa esto? Que Canó se preparapara no estar aburrido una vez se haya retirado. Pero no solo eso, también indica que se quedará a vivir en su pueblo y su zona, distinto a como han hecho otros muchos que se han mudado a Estados Unidos, especialmente a Florida y allí hacen poca cosa, como llevar niños al colegio e ir al súper.

Él cumple 40 años en octubre 22 próximo, pero todavía le restan 2 años más de contrato con los Mets de Nueva York, y jugaría hasta los 41.. En su hoja económica de MLB dice que ha ganado hasta ahora salarios por US$214 millones, que es muchísimo dinero, y tiene pendiente 44 millones por las próximas dos temporadas.

LO QUE HIZO: ¿Y cómo le fue a Canó este invierno jugando para las Estrellas Orientales? Diríamos que bien, aunque algunas estadísticas de su actuación son llamativas.

Por ejemplo su falta de poder jonronero pues sólo disparó 1 jonrón en 126 turnos. Y eso lo hizo jugando la mitad de sus partidos en un play chiquito, como el Tetelo Vargas.

Canó participó en la regular, el round robin y la final. No se presentó a los dos partidos que tuvieron las Estrellas en el “play in” o mini play off.

Totalizando sus números de esas fases, tuvo 126 turnos, 34 hits, promedio en .270, 1Hr., 22 empujadas. Además, fue líder de empujadas con 7. Ahora va a los entrenamientos de los Mets (cuando empiecen ), buscando convencer que la segunda base es suya..todavía.

DE PUJOLS: Una fuente confiable me pasa el dato de que Albert Pujols ya tiene fecha para anunciar su retiro. Lo haría este mes, y no lo hizo en semanas recientes para no ligar su tema con David Ortiz a Cooperstown..pero lo hará ahora, me dijeron.

UN POCO MÁS: Robinson Canó tiene 16 años de carrera en las Grandes Ligas, y no jugó 2021 por una suspensión de toda la temporada al haber sido suspendido por segunda vez por dopaje. El tiene promedio de por vida de .303, y todos su números son excelentes: 334 jonrones, 1302 empujadas, 2624 hits y un montón de premios y honores. Su carrera lo llevaría directo a Cooperstown, pero ahora eso entra en una situación de limbo. El sería candidato dentro de 7 años, más o menos, suponiendo que se retire en 2023.

DE INTERÉS: Bud Black, el manager de Colorado Rockies, recibió una extensión de contrato hasta el 2023, inclusive.. El tiene 5 años dirigiendo a Colorado, record general de 349 victorias, 359 derrotas, promedio negativo de .493, pero lo mantienen allí muy firme…. Ayer se cumplieron 32 años del sentido fallecimiento del colega y amigo Temo Metz..Su muerte ourrió en Miami, en medio de la Serie del Caribe, mientras era Ministro de Deportes..Siempre será recordado como una gran persona…

Hectorj.cruz@listindiario.com hjcbeisbol@hotmail.com

Twitter: hectorj_cruz

Facebook: hjcbeisbol@hotmail.com