La Gran Prioridad del Deporte Nacional: La Escuela

Gilberto Soriano R.

Abogado- Presidente ADODEP

La Asociación Dominicana de Derecho Deportivo (ADODEP) fue la primera institución que comenzó a plantear la necesidad de un nuevo modelo deportivo nacional, porque entre sus propósitos se encuentra la lucha por el mejoramiento de la educación pública con un nuevo sistema educativo utilizando el deporte como políticas públicas de educación y salud, que inicie desde la escuela.

Ahora bien, en los últimos días ha habido declaraciones y acciones del Ministro de Deportes, el Ing. Francisco Camacho donde expresó que el modelo deportivo estaba equivocado, y en consecuencia se creó el proyecto INDOMITA RD “el deporte desde la escuela”. No solo es la afirmación de la autoridad oficial del Estado en materia del deporte, sino que es un dirigente olímpico.

Asimismo, la figura de mayor trascendencia en el Olimpismo del país, Luisin Mejía, ya que es miembro del Comité Olímpico Internacional, Presidente de Centro Sports y ex Presidente del COD, había declarado que la llamada Pirámide Olímpica debe ser analizada; es decir, que el deporte comience desde la escuela. Por último, recientemente el actual incumbente del Comité Olímpico Dominicano se fue más lejos, argumentó que el deporte nacional no tiene un plan, en un lenguaje llano, no tiene dirección.

En todas estas afirmaciones de las máximas autoridades deportivas nacionales, existe un punto coincidente y es que el modelo deportivo dominicano ya cumplió su ciclo. Por lo tanto, si todas las autoridades e instituciones están conscientes que debe haber una transformación en la estructura deportiva , si la Constitución Dominicana, la Estrategia Nacional del Desarrollo Ley 1-12 y la Ley General del Deporte 356-05, ordenan un nuevo paradigma; surge una pregunta lógica: ¿por qué razón no estamos trabajando en el rediseño del sistema deportivo nacional?

Como opera el sistema deportivo dominicano

En nuestro país muchos de nosotros desconocemos como opera el deporte nacional, si bien es cierto que carecemos de una visión estratégica del Deporte que le provea al sistema educativo un desarrollo integral y que sirva como impulso de desarrollo nacional , la realidad es que el Estado Dominicano es el gran sustentador de ese modelo que lo hemos denominado unidireccional , que solo se concentra en la alta competición, gobernado y dirigido por la llamada pirámide olímpica, comité olímpico, federaciones asociaciones, clubes y ligas; que la Ley General del Deporte 356-05 en su Art. 39 lo denomina un sistema deportivo privado.

El deporte nacional es administrado por una estructura olímpica que solo se concentra en la captación de talentos para la conformación de selecciones nacionales, negándole el derecho del acceso al deporte a la niñez dominicana.

El Estado le facilita los recursos y los medios al Movimiento Olímpico para que ellos de manera autónoma desarrollen los atletas de alto rendimiento. Las declaraciones del actual presidente del Comité Olímpico Dominicano deben estremecer a la sociedad cuando dice que el deporte no tienen un plan, porque de ser cierto todo el esfuerzo económico que hace el Estado se convierte en un gasto, no en una inversión.

Por tal motivo, se pregunta: ¿el presidente del Comité Olímpico Dominicano desconoce cómo opera el deporte nacional? o ¿está haciendo mea culpa?, porque ciertamente el Estado dominicano es el responsable, por inacción en no regular y no ejercer su autoridad Art 22 y 24 de la Ley General Deporte 356-05 y el Movimiento Olímpico por no operar de conformidad a los intereses colectivos.

Para que nuestros amigos lectores tengan una idea de lo que acontece en el deporte nacional es algo similar como lo que ocurre con la pelota, cuando se gana son los peloteros y cuando se pierde el responsable es el dirigente. Lo mismo sucede en la alta competición, cuando se gana ganan los atletas y en el olimpismo cuando se pierde es culpa del Estado.

Si hoy el deporte nacional no tiene un plan que es consecuencia de una estructura obsoleta y anacrónica que el Comité Olímpico Dominicano, máxima autoridad del alto rendimiento de nuestro país, es corresponsable de no impulsar de conformidad a la Carta Olímpica y a la Constitución Dominicana, un sistema deportivo que dignifique la niñez de la República Dominicana.

La sociedad dominicana, en todos los órdenes, debe entender que lo que le falta al sistema educativo dominicano es un modelo deportivo de equidad, participativo e integral, con el objetivo de dar movilidad y motivación al sistema y así impulsar la participación de todos los dominicanos, de todas las edades, sin excepción.

SEPA MAS._

1.La Carta Olímpica ratificada en Atlanta en junio del 1996 en la sección 105 del Comité Olímpico International proclamó que la práctica del deporte es un derecho humano. Toda persona tiene derecho a practicar deporte según sus necesidades.

2.El modelo deportivo actual no solo le niega el acceso al deporte a la niñez dominicana, sino que es un sistema distanciado del sistema educativo y no le permite acceso a los atletas dominicanos.