Los hombres de la Serie

¿Quiénes fueron las piezas claves para el montaje de la Serie del Caribe? ¿Cuál son sus méritos para que todo saliera bien?

VALENTIN CONTRERAS: Es un deportista de larga data, actualmente asistente personal del presidente de Lidom, Vitelio Mejía. Es una especie de “resolver todo”, aunque tenga funciones específicas. Puede coordinar todo lo relativo al protocolo Covid 19 y demás familiares, y hasta puede enfrentar los líos que se arman en el play en una serie importante como fue ésta. Es un utility pues juega todas las bases.

SATOSKY TERRERO: Enfrentó la dura tarea de organizar y dirigir un departamento de prensa de un evento internacional, lo cual no es tan simple. Se requiere de dedicación, muchas horas de trabajo , para poder mantener la calidad del servicio. Su equipo o respondió bien, y el país quedó bien en ese renglón: buenas cabinas de transmisión, internet, buena sala de prensa, área de café y pequeña cafetería arriba, abajo comedor con almuerzo y comedor gratis, y también sala de prensa para entrevistas. . Además, la seguridad ayudó controlando la prensa en el terreno, no acceso a dogout ni clubhouse, por aquello del covid, y salida del terreno media hora antes del juego. Felicitaciones para Satosky y su equipo.

GARY BAUTISTA: Su compañía Cobausa recibió el trabajo de remozar el estadio Quisqueya, y parece que lo hicieron bien. El estadio estuvo más límpio que nunca, aunque sigue enfrentando el problema de baños pequeños .. Los trabajos en la parte frontal del parque también estuvieron acertados, y deben darse prisa en corregir cosas para el próximo torneo, como colocación de TV en el lobby y luces en los parqueos.. Un aporte básico estuvo en la compra de un nuevo sistema de luces Led, que cambió la transmisión de los partidos, nitidez de la imagen y la fotografía.

LUIS ABINADER: Claro que el Presidente Luis Abinader merece un elogio por haber dispuesto la inversión en este estadio. Si fueron 130 millones o 200 millones ya eso es tema de otras instancias, y en un país donde se habla de mil millones para cualquier carreterita hacer eso a favor del beisbol es poca cosa. Buena inversión, para un excelente evento. Lo único que se le critica a Abinader es que no hizo acto de presencia en ninguno de los juegos. ¿Por qué?.. Mañana sigo con otros responsables, positivamente

UN POCO MAS: Hay otros nombres y casos relevantes que deseo resaltar, por eso continuaré en la columna de mañana…. Un aspecto positivo que tuvo la transmisión de los partidos fue el montaje de una estructura adecuada. Hubo pre show y pos juego, lo cual le dio un matiz distinto a lo hecho tradicionalmente. También le dieron oportunidad a muchos narradores y comentaristas, lo cual se manejó con un criterio democrático….Eso, a pesar de que estos juegos fueron una perfecta plataforma para que algunos de ellos expusieran por todo lo alto los odiosos saluditos y elogios desmesurados a fanáticos y s patrocinadores.- También tuvo un gran espacio aquello que se llama “narcisismo”..¿Saben qué es eso?....La prensa internacional se fue conforme en todo sentido, así como los periodistas que vinieron del interior, de todas las ciudades que tienen equipos de beisbol.. Muchos no se conocían, y tuvieron la oportunidad de compartir..

BOMBA: Mendy López jr. declaró ayer, en La Hora del Deporte, que no aceptaría un puesto de manager del Licey .. ¿Y por qué? Dice que la “tirria” entre Aguilas y Licey fue y sigue siendo demasiado grande, y que si él asume esa posición le haría daño a mucha gente..Yo, en particular, no sabía que eso era tan fuerte.. Busquen el video en la cuenta de youtube, pero tómenlo como una diversión..Si Licey la oferta, el hombre podría cambiar de opinión..

¿EN SERIO? Jasson Dominguez es un novato super de los Yanquis de Nueva York que viene por ahí, tal vez en par de años o antes..Ya están mercadeando su nombre, y una subasta vendió su postaelita en 474 mil dólares…La misma será archivada, o colocada en una caja fuerte de un banco, hasta dentro de 15 años, a ver qué ha pasado con el muchacho..¿Lo pueden creer? Eso es como 27 millones de pesos.