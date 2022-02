Para Mendy López Jr. sería difícil ser manager del Licey

HECTOR J. CRUZ

SANTO DOMINGO

Mendy Lopez jr. está incluído en el grupo de técnicos que , como héroes anónimos, ayudó en la co quista de la corona de la recién finalizada Serie del Caribe 2022 ganada por los Caimanes de Barranquilla.

Hijo del legendario narrador de las Aguilas Cibaeñas del mismo nombre, Mendy fue coach de bateo de los Caimanes, y en ese rol tuvo que ver con el éxito de su club en el clásico caribeño.

Ese éxito ha provocado que su nombre aparezca en la lista de candidatos para un posible puesto de manager en la liga dominicana de invierno, para un período tan cercano como el próximo torneo 2022-23.

Actualmente hay 4 clubes sin manager definido: Toros del Este, Leones del Escogido , Aguilas Cibaeñas y Tigres del Licey. En el caso de las Aguilas, todavía no han anunciado si retornan con Felix Fermín, los Toros ya han determinado el no regreso de Lino Rivera, y Licey y Escogido se mantienen en blanco en cuanto a una decisión. Eso lo harían en el mes de marzo.

José Offerman finalizó manager del Licey, no ha sido ratificado, y tampoco Ronny Paulino, quien terminó como dirigente de los rojos.

“Bueno, yo estoy disponible para lo que sea, pero debo recordar que ahora mismo sigo perteneciendo a los Gigantes del Cibao. Ellos me dieron permiso para trabajar con los Caimanes como coach, pero es allí donde pertenezco”, a los Gigantes , dijo Mendy Jr., entrevistado ayer en el programa La Hora del Deporte, de CDN Deportes.

Eso no significa, explicó, que no regresaría como coach de bateo en Colombia, lo cual no está descartado. Es el asistente del gerente general de los Gigantes, Jesús Mejía.

Se le cuestionó si estaría dispuesto incluso a dirigir al Licey, y su respuesta sorpresiva fue negativa. “Realmente creo que no podría hacerlo. Irónicamente yo debo mi carrera al Licey, es decir yo me empeñé más en progresar jugando contra Licey, y creo que ese sentimiento de rechazo permanece en mi”, dijo Mendy.

“Creo que si yo acepto dirigir al Licey estaría hiriendo mucha gente, estaría yendo en contra de esa gran rivalidad que siempre han tenido Aguilas y Licey.. Yo creo que le haría daño a mucha gente”, dijo.

“No es un irrespeto al Licey, se trata de respetar una trayectoria de las Aguilas contra Licey. Es difícil para mi pensar dirigir al Licey, aunque no uso la palabra imposible. Pero es bien difícil” expresó Mendy, quien disparó 61 jonrones en su carrera, segundo mejor histórico de la liga detrás de los 81 de Juan Francisco..

“De todas formas, reitero que lo veo difícil, no imposible. Esperemos si es que la circunstancia se presenta”.

Los elogios.

Mendy resaltó el triunfo de los Caimanes, calificándolo como una proeza que ellos no se esperaban.

“Si tu me pregunta si fue sorpresiva para nosotros, pudiéramos ponerle una sorpresa de 100 grados. El equipo tenia un pensamiento pobre de poder ganar un juego porque venían de perder los 10 primeros, es decir la representación de Colombia, en las dos series anteriores. Es decir que fue una enorme sorpresa luego que ganamos el primer juego. Decidimos llevar las cosas juego por juego, sin mucho más”, dijo Mendy.

Elogió al manager José Mosquera y a todo el club.”Nosotros no hicimos ningún plan contra el equipo dominicano. Nos fuimos inning por inning. Sabíamos que era un club superior y no podíamos planificar mucho. Las cosas salieron bien, simplemente”, explicó.

En sus dos juegos contra los Gigantes del Cibao, los Caimanes ganaron 2 por 1 y 4 por 1, permitiendo solo dos vueltas al trabuco dominicano.

Mendy está actualmente en el área de Tampa. Es instructor de fildeo de liga menor con los Piratas de Pittsburgh, asignado al equipo clase A fuerte de Bradenton..