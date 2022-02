Cero violencia

Héctor J. Cruz

Es muy incómodo el tema de la violencia contra la prensa. En sociedades desarrolladas, digamos Estados Unidos , Inglaterra, España, Francia, los periodistas son cancelados de sus puestos, o rotos sus contratos, cuando cometen errores graves o tienen anti-conductas.

En México existe el asesinato de periodistas, sea por el sistema político o el narcotráfico.

En Dominicana en tiempos pasados hubo casos de asesinatos políticos, incluso condenados y enviados a la cárcel los culpables, como ocurrió con los asesinos de Orlando Martínez. Otros periodistas también han sido asesinados aquí.

En el campo del deporte siempre ha habido líos enormes. Ha sido frecuente que cuando un periodista ofende a alguien, si ese alguien tiene poder económico o político , y amistades con los dueños de los medios, perjudique en la forma que sea. El caso más reciente ha sido del colega Tenchy Rodríguez, a quien le pidieron abandonar ciertos casos de dirigentes olímpicos, y prácticamente lo obligaron a renunciar de la Z101. Ese fue su testimonio, no mío.

También abundan las diferencias personales entre periodistas, dirigentes y atletas. Se producen revanchismos, e iniciativas que buscan hacer daño a los periodistas, y con frecuencia se obtienen esos resultados.

El lío de violencia entre Fausto Espinal y Dionisio Soldevila nunca debió ocurrir. La violencia contamina a los seres humanos, no solamente la verbal. También la física, como ocurrió ahora.

Dionisio se querelló por haber sido agredido, Espinal, deportista ligado al beisbol, a Lidom y a las Aguilas, dice que las cosas no fueron así. Tocará a las autoridades ahora definir la situación, y para ello tienen una audiencia este jueves en la mañana, con ambas partes.

Lamento este incidente por Dionisio y su familia, no tengo ninguna relación afectiva con Espinal, lo acabo de conocer por este motivo, y nada más. Esperemos, pues, el resultado de la investigación, y un abrazo sincero y mi solidaridad para Dionisio. Nunca es saludable enfrentar este tipo de situaciones.

SE FUERON : Los boricuas perdieron ayer ante México y fueron eliminados de la Serie del Caribe. Tienen un 0-4 cuando solo falta un partido, de manera que no podrán ir a la final por segundo año seguido.

En la pasada serie,los Cangrejeros de Santurce tuvieron 2-3 en el round robin, fueron a semifinal y perdieron ante los Toros del Este. Terminó el evento para ellos con una fea y pobre actuación. Hasta la próxima será.

MEDIDAS: El presidente de Lidom, Vitelio Mejía, anunció anoche que había dispuesto la cancelación de una credencial Serie del Caribe para Fausto Espinal, que se le otorgaba no se sabe en cuál condición… También dijo que Lidom contempla participar en el proceso judicial, vía su dirección jurídica que preside el abogado José Alberto Ortiz…Se fijó una audiencia para este jueves a las 10’ A.M., en la fiscalía.Ojo: no hay video del incidente… Licey maneja esa zona, pero sus cámaras no alcanzar la zona del pleito, me dijo una fuente de crédito.

COSAS PEQUEÑAS: Anoche, en el Quisqueya, cuando salí del parque tuve problemas.. En el parqueo asignado a los periodistas, que también lo usa mucha gente a 100 pesos por carro, hubo problemas para la salida.. Los administradores del parqueo tuvieron mucha demanda y decidieron cerrar las dos puertas, y pusieron un candado…Con tan mala fortuna que el señor que tenia las llaves se desapareció..Yo tuve que esperar casi media hora hasta su aparición….En medio del partido fallaron las luces del estadio, y en la transmisión se dijo que eso era parte del espectáculo. En las gradas se prendieron miles de celulares , pero el asunto era otro. En realidad, las luces Led, nuevas, se habían apagado y hubo que salir corriendo a ver qué pásaba.. El arreglo llegó pronto, pero la explicación original de la transmisión estuvo fuera de lugar..Ellos tampoco sabían…. Saludos para los queridos colegas Santana Martínez y Junior Matrillé, quienes debutaron anoche transmitiendo el juego de Colombia y RD.. Ambos son muy buenos en su trabajo..

EL PLEITO: Vitelio Mejía, presidente de Lidom, y Juan Puello, (ambos abogados), presidente de la Confederación de Beisbol del Caribe, mantienen su enfrentamiento, el mismo que inició hace 3 años cuando hubo reelección en una asamblea celebrada en Puerto Rico.. Ahora el asunto es más fuerte, y los detalles son muchos… El jueves hay una asamblea, y ahí podría “correr la sangre”… Esperen los detalles..

DE INTERES: Fernando Tatis J r. estuvo anoche en el Quisqueya, se dejó ver, se tiró fotos, y adiós… Naturalmente, el mundo que vive Tatis Jr. no es tan fácil de manejar para un niño de 22 años que posee una fortuna de 340 millones de dólares.. No es fácil…El colega Tenchy Rodríguez inició ayer su programa de radio por Dominicana FM, de 2 a 2.30’ PM.. Escuchenlo,, que vale la pena pues Tenchy es una estrella como analista. Su carisma es fuera de serie..…Los Diamondbacks de Arizona firmaron 19 jugadores de primer año, novatos con distintos bonos. Se reparten así. Dominicanos 7, venezolanos 11, mexicanos 1.. ¿Cuál es el dato? Venezuela podría comerle los caramelos a Dominicana en los próximos años…a pesar de Maduro….