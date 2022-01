Muchas figuras

Héctor J. Cruz

Resulta que los equipos dominicanos han copado la Serie del Caribe, desde que se iniciaron en su segunda etapa desde 1970. Sumando todo, los dominicanos han ganado 21 coronas, repartidos de la siguiente forma: 10 para Licey, 6 para las Aguilas, 4 para el Escogido, 1 para los Toros.

Los Gigantes, que están apenas en su segunda participación, están buscando su primera corona. Participaron en 2015 en Puerto Rico cuando fueron campeones locales, sin suerte.

Durante esos 63 eventos celebrados, son muchas las figuras que han sido héroes auténticos, desde Manuel Mota y Rico Carty, que fueron los primeros en retumbar con notables actuaciones en los años 70.

En1970, Mota fue líder de bateo y manager campeón , miembro del equipo de estrellas jugando el jardín central, y también fue líder de bateo con promedio de .579.,pegando de 19-11..El hombre acaparó 4 honores en un mismo clásico, ganando Licey con un invicto de 6-0.

En 1973 llegó la segunda corona azul con record de 5-1, el manager fue Tom LaSorda y Jesús Alou fue líder bate con .500, pegando 12 hits en 500 turnos.

En 1977 los mismos azules fueron campeones, otra vez invictos con 6-0 y el manager Buck Rodgers… Rico Carty tuvo una histórica participación con 5 jonrones.

En los años 80 hubo varios títulos mas. Licey ganó dos veces, Escogido se estrenó en 1988 con Phil Regan de manager y una gran actuación de Rufino Linares. Escogido repitió en 1990 con Felipe Alou de manager, y el Licey en 1991 con John Roseboro. En 1990 Gerónimo Berroa fue el héroe con 8 empujadas y también al torneo siguiente, con los Azules, cuando fue líder de bateo con 471. Dos premios MVP se llevó Berroa en forma seguida.

Luego, en los 90, llegaron las Aguilas, con su primera corona en las series de 1997 con Mike Quade de manager, y año siguiente con Tony Peña. Cuando llegamos al presente siglo continuó la gran actuación de los cibaeños, dirigidos por Felix Fermin, y los dueños del play fueron Luis Polonia y Miguel Tejada, que hicieron acopio de todos los records de por vida, y todavía permanecen como tales.

Vladimir Guerrero fue refuerzo del Licey en 2002, pero los Tigres terminaron en segundo lugar, ganando Culiácán. Por ahí andan también otros nombres ilustres, como Neifi Pérez y David Ortiz, y de ellos daré detalles en los próximos días

LA SERIE: En la jornada de la Serie del Caribe del sábado, hubo varias notas sobresalientes en el triunfo dominicano 5 por 3 sobre Puerto Rico. El pitcheo de Raul Valdes de 5.2 innings, 4 hits y una carrera, el bateo de Robinson Canó remolcando 3 con triple y sencillo, y Ronald Guzmán, inicialista, quien pegó de 4-3….El sistema VAR de repeticiones que se viene utilizando supera por mucho a lo usado en Lidom durante el torneo local de este año..Además, ahora cuando hay solicitudes de repetición participan dos árbitros con audífonos, en lugar de uno con un celular…Eso del celular está super atrasado, es inconveniente, desde luego… Es tremendo el ambiente que sigue vigente en la explanada frontal del estadio capitalino, la gente tiene música, comidas, mesas bien confortables con manteles, y precios moderados.. Un palo ha sido ese montaje, y naturalmente ya habrá que usarlo en la capital y en el interior, especialmente cuando haya seguridad de buenas asistencias…. Hay buenos grupos de periodistas del interior todos los días…Ayer vimos a Mario de Jesus de La Vega, Luichy Sánchez desde Santiago (también el deportista y empresario Leo Sáchez), de San Pedro anda mucha gente, y también de San Francisco…. De Nueva York John Sang (nativo d esantiago), y el grupo de ESPN que lidera Enrique Rojas..

OTRA VEZ: Los boricuas perdieron su partido de ayer ante Venezuela y se han colocado en 0-.3, cerca de la eliminación..Pero todavía no están fuera, porque si ganan sus dos restantes pudiera haber hasta un triple con 2-3 en el tercer lugar… México blanqueó a Colombia 1-0 y le quitó el invicto…El lanzador Eduardo Rivera, que inició ayer por Panamá ante RD, es dominicano..El único equipo extranjero que no tiene dominicanos es México.. Esa es buena noticia porque la exportación de beisbolistas se mantiene…

DE LA HISTORIA: Juan Francisco es el líder jonronero en la pelota dominicana con 81, y añade 33 en postemporada.Eso le da un gran total de 114, impresionante.,. Me dicen que se prepara un homenaje a David Ortiz este martes, aunque no he visto la noticia oficial.. Ortiz fue un héroe dos veces en Series del Caribe yacaba de ser electo al Salón de la Fama de Cooperstown…