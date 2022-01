Regresa Traoré a Barcelona a préstamo del Wolverhampton

AP

BARCELONA, España

Adama Traoré regresa a Barcelona a préstamo del Wolverhampton hasta el final de la temporada, informó el club español el sábado.

Barcelona dijo que pagará el sueldo del delantero y habrá una opción para volver permanente la trasferencia.

No se revelaron de inmediato las condiciones para una trasferencia permanente. El director del club de la Liga Premier, Scott Sellars, dijo que Wolverhampton se aseguró “una opción muy favorable si Barcelona desea volver permanente la trasferencia este verano”.

Traoré, de 26 años y jugador de la selección española, se formó en la cantera del Barcelona y debutó en primera división en 2013, a los 17 años. Pasó a Aston Villa en 2015, luego a Middlesbrough y a Wolverhampton en 2018.

“Adama siempre ha actuado con el mayor profesionalismo, pero no es un secreto que no hemos podido acordar un nuevo contrato con él a pesar de las negociaciones prolongadas, y su deseo es jugar al fútbol en otra parte”, dijo Sellars. “Todos saben que él ama la ciudad y el club Barcelona, de manera que es una trasferencia de ensueño para él”.

El contrato de Traoré con Wolverhampton rige hasta el verano de 2023.

Barcelona dijo que efectuará la presentación del jugador el miércoles a puertas cerradas.