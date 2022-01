Venezuela blanquea a México y consigue su primera victoria del clásico

Santo Domingo

Jornada inspirada del pitcheo venezolano, Yohander Manuel Méndez encabezó desde la loma la blanqueada de cinco carreras contra cero sobre el equipo mexicano. Méndez y cuatro relevistas se combinaron para tejer la blanqueada en esta segunda jornada de actividades de la Serie del Caribe.

Este triunfo le permite poner a Venezuela su récord en uno ganado y uno perdido, mientras que esta fue la segunda derrota de México.

Venezuela atacó rápido, doblete productor de dos carreras de Danry Vázquez, tabla por todo el central en la conclusión del tercer episodio puso la pizarra 2 por 0 a favor de la escuadra venezolana. Enseguida Balbino Fuenmayor con sencillo al central trajo la tercera carrera, lo que marcó la salida del abridor mexicano Manny Barreda que no pudo lucir en la loma de pitcheo.

Venezuela apretó en la quinta entrada, Pablo Sandoval recibió al relevista Irwin Delgado con sencillo al central y luego timbró el cuatro por cero gracias a imparable productor al central de Gabriel Noriega. En la sexta, 'Kung Fu Panda' Pablo Sandoval la botó por el jardín derecho para el cinco a cero definitivo.

México a la ofensiva no pudo hacer mucho, solo cuatro hits pudieron conectar a lo largo del juego. El pitcheo de Venezuela sofocó a la ofensiva azteca y no le permitió libertades para llevarse la victoria.

Por Venezuela comenzó el juego Yohander Manuel Méndez (1-0) con 5 entradas de trabajo en un hit y cinco ponches, le siguió Wilking Rodríguez un tercio en tres bateadores. Silvino Bracho una y dos tercios con par de ponches. Anthony Vizcaya una entrada con una base y un ponche. Bruce Rondón terminó el juego sin mayor problema.

Por México, Manny Barreda (0-1) permitió tres carreras en dos innings y un tercio. Alemao Hernández le siguió con dos tercios, Alexandro Tovalín una entrada de dos hits. Irwin Delgado una carrera en un tercio con tres hits, David Gutiérrez una entrada y dos tercios de una carrera. Daniel Duarte un capítulo de dos hits y terminó Jake Sánchez.

Este domingo, Venezuela se medirá a Puerto Rico a las 3:00 de la tarde, previamente México se enfrentará a Colombia a las 10:00 de la mañana.

PIZARRA FINAL

VENEZUELA 5-0 MÉXICO

W- Yohander Manuel Méndez (1-0)

L- Manny Barreda (0-1)

DURACIÓN

3:52 horas

UMPIRES

Home: Hardlen Acosta

1a. Base: Juan M. Rodríguez

2a. Base: Delin Colón

3a. Base: Ricardo Capolis

ANOTADOR OFICIAL

Francisco Báez