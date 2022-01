LeBron James ausente del juego ante Sixers con molestias en rodilla izquierda

EFE

Los Angeles

Cuando parecía que el regreso de Anthony Davis le daba a Los Angeles Lakers algo parecido a un plantel completo para afrontar este tramo de la campaña, aparecieron malas noticias este jueves: LeBron James no estará presente en el choque ante Philadelphia 76ers debido a un dolor en su rodilla izquierda.

Todavía no hay mayores detalles sobre el tipo de lesión o molestia que sufre James y lo único confirmado es que no jugará ante los Sixers. Una señal positiva: fue designado como day-to-day (día a día) de cara a su recuperación, por lo que se desprende que no se trata de una complicación importante para el alero. Los Lakers tienen marca de 5-7 en los partidos sin el de Akron, mientras que registran un 19-17 con LeBron disponible.

Además de James, Kendrick Nunn es el único otro jugador de los de Vogel que actualmente está afuera por lesión, recordando que el ex Miami aún no ha debutado en la 2021-2022.

Baja clave para los Lakers en su visita a los 76ers, donde intentarán frenar a un Joel Embiid que viene con un ritmo aplastante en las últimas semanas. LeBron lidera a los Lakers con 29,1 puntos, 7,7 rebotes y 6,3 asistencias en la temporada.

Luego de chocar con los de Doc Rivers, los Lakes se presentarán este viernes, en la segunda noche de un back-to-back, frente a los dinámicos Charlotte Hornets de LaMelo Ball. Luego cerrarán esta gira de seis partidos fuera de casa viéndose las caras con Trae Young y los Atlanta Hawks, el domingo 30. Los Angeles se ubica hoy en el octavo puesto de la Conferencia Oeste con marca de 24-24