Joshua recibe oferta para retirarse de revancha con Usyk

AP

LONDRES

Anthony Joshua recibió una oferta para retirarse de la revancha en contra de Oleksandr Usyk a fin de permitirle al ucraniano pelear con Tyson Fury por el título mundial indiscutible de los pesados, informó un promotor el miércoles.

Eddie Hearn, promotor Joshua, dijo que podría tener sentido para el púgil británico hacerse a un lado y después enfrentar al ganador de la pelea Usyk-Fury.

“Si el plan tiene sentido desde un punto de vista de desarrollo — trabajar con un nuevo entrenador, tal vez tener una pelea previa, de cara a un reto mayor — puedo verlo”, dijo Hearn en el programa de boxeo de DAZN.

“Pero con Anthony nunca ha sido el caso de ‘aquí hay algo de dinero, ¿estás tentado por ello?’ Porque no se trata de eso. Es un peleador con historia. Se trata de su legado”.

Hearn no dio a conocer el valor de la oferta, pero dijo que al final de cuentas es decisión de Joshua: “AJ es el jefe — lo descartará o no”.

La división de los pesados está en suspenso mientras Fury, monarca del CMB, termina las negociaciones con Dillian Whyte, el retador obligatorio de su campeonato mundial

Los representantes de Fury y Whyte no han llegado a un acuerdo sobre la repartición de los ingresos de la pelea y el CMB les ofreció una prórroga en la negociación, que vence el viernes, cuando se llevará a cabo una subasta para definir las bolsas, en caso que no lleguen a un acuerdo.

El promotor de Whyte es Hearn, quien además está a cargo de la potencial revancha entre Joshua y Usyk. Joshua perdió los cinturones de AMB, OMB y FIB con Usyk en septiembre y desde entonces activó una cláusula de su contrato para una revancha.

“Todo lo que quiere es recuperar los títulos de peso pesado”, dijo Hearn. “En este momento tiene una gran oportunidad de conseguirlo si tiene una revancha con Oleksandr Usyk.

“Cualquier paso al costado, otro plan, tiene que ser sólido. No, ‘ojalá tengan un ganador y Fury enfrente a Usyk y después decida estar inactivo por dos años’… él no está buscando otra pelea, otro plan, buscando hacerse a un costado”.