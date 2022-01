David Ortiz arremete contra periodista que no votó por él para Salón de la Fama

El expelotero dominicano de Grandes Ligas, David Ortiz, calificó de imbécil al periodista del Boston Globe Dan Shaughnessy, durante una entrevista en vivo en el programa radial estadounidense Merloni & Fauria.

La respuesta del criollo se produjo cuando le preguntaron si tuvo algún problema con Shaughnessy durante su carrera, con el exastro asegurando que no le sorprendió que el mencionado periodista no votara por él para el Salón de la Fama.

“Sabes que Dan Shaughnessy ha sido un imbécil con todos, entonces, ¿qué puedo decirte? No es una sorpresa para mí, no es una sorpresa para todos ustedes. No votó por mí, ¿qué puedo hacer? Quiero decir, en serio, eso no va a detener nada, sólo es un tipo que no votó por mí”, manifestó.

No es la primera vez en que Ortiz tiene problemas con dicho periodista, quien en ocasiones pasadas ha acusado al dominicano de usar sustancias prohibidas para mejorar el rendimiento, algo que el tres veces campeón de la Serie Mundial niega rotundamente.

En 2013, luego de que Shaughnessy escribió una columna aludiendo que el buen comienzo del David en esa temporada se debió al uso de sustancias prohibidas, el expelotero de los Medias Rojas afirmó que las acusaciones del periodista eran discriminatorias.

Por su parte, Shaughnessy ha mantenido su postura de no votar a favor de nadie con vínculos con el uso de sustancias prohibidas en su boleta de candidatos a Cooperstown, solo seleccionando al exsegunda base Jeff Kent.

Similarmente, al momento de revelar a quien eligió, explicó que parte del problema de la candidatura de Ortiz es que a este no lo castigan por sus supuestos lazos al uso de esteroides, mientras que a otros sí.

“En mi opinión, Ortiz estará dentro cuando se revele la votación el 25 de enero. Bien por él. Pero no votaré por él, porque estoy tratando de ser consistente. ‘Big Papi’ no pasó la prueba de referencia de MLB en 2003. El comisionado nos pidió que ignoráramos esa prueba fallida: un indulto presidencial que no se otorgó a (Sammy) Sosa, (Alex Rodríguez) A-Rod o Manny (Ramírez), quienes también fallaron la misma prueba. No voté por los demás, no votaré por David”, escribió.

David Ortiz on @Dan_Shaughnessy and not getting his HoF vote:



"You know that Dan Shaughnessy has been an asshole to everybody"



"He's got no damn power. You know that. Just the power of the pen to write what he believe on. But everyone knows he's an asshole. What can you do?" pic.twitter.com/dlwcZx16JW