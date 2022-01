El Torito alentó a jugadores golf LAAC 2022

LA ROMANA

La mascota de los Toros del Este, el tradicional equipo de béisbol de La Romana, República Dominicana, fue invitado por la organización del Latin America Amateur Championship (LAAC) para alentar a los jugadores locales que participarán a partir de este jueves del campeonato de golf para aficionados más importante de la región y que por tercera vez se desarrolla en Teeth of the Dog, Casa de Campo.

“Es muy especial poder jugar un torneo tan importante como es el Latin America Amateur Championship en mi país, en una cancha que me gusta, en la que he jugado mucho y donde me siento muy cómodo. Además, tendré la presencia de mi familia y eso es un bonito sentimiento. La cancha es espectacular, te hace jugar todo tipo de tiros. Respecto de mi juego, el LAAC me llega en un momento justo, estoy cómodo con mi swing y eso me da confianza”, señaló Juan Cayro Delgado, quien en la edición de 2019 en Casa de Campo finalizó en el puesto 15, su mejor actuación en el LAAC.

Cayro Delgado, Rhadamés Peña, Marcel Olivares, Julio Ríos Brache, Rodrigo Sánchez y Enrique Valverde, son los seis jugadores que representarán al país anfitrión y recibieron el aliento del “Torito del Este” en busca del sueño dorado. Todos anhelan convertirse en el primer dominicano en ganar el LAAC y de esa forma acceder a los múltiples premios que recibe el campeón del “Major” de los aficionados.