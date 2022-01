Albergue, Águilas y Toros

Héctor J. Cruz

La semana pasada, Listín Diario desarrolló el tema sobre la decisión del Ministerio de Deportes, desvinculándose de la administración compartida del albergue junto al Comité Olímpico Dominicano.

Fue algo sorpresivo, pero la gente del COD lo sabía desde diciembre pues habían recibido una carta del Ministro Francisco Camacho. El resultado fue de dos puntos básicos: 1ro. Camacho habría decidido irse del albergue y dejarlo en manos del COD, por un problema en el control de los ingresos. Miderec paga empleados y mantenimiento.

2do. Desde el año pasado, Miderec tenia en marcha el plan de acondicionar la vieja Villa Olímpica de las Américas, la misma que se utilizó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1974. Ya lo anunciaron, lo que indica que eso no tiene reversa, se quedará así, cada quien por su lado. El COD con su albergue, Camacho con su Villa.

Parece que el albergue se quedará para los atletas élite y la Villa de las Américas sería para los demás… (Ojalá en la villa eviten lo de antes: desorden, indisciplina y arrabalización.).

LAS ÁGUILAS: Las Águilas Cibaeñas no pudieron ir a la serie final, pero tampoco el Licey, lo que significa que se mantiene el empate de 22 coronas..¿Cuáles tareas tienen las Águilas este verano?

Definir si terminó el actual período de Félix Fermín y buscarían otro manager. Felix es una sólida institución aguilucha, yo lo dejaría allí 5 años más y de seguro aportaría otras dos coronas..Pero, como estamos en Dominicana, tiene siempre muchos críticos, por no decir “enemigos”.

Ángel Ovalles sigue en la gerencia, y Quilvio Hernández tendrá que decidir si opta por continuar en la presidencia, la cual ha ejercido ahora por dos años. A las Águilas les conviene dejarlo allí. Su administración ha sido decente y eficaz,al menos eso veo desde fuera.

LOS TOROS: Hace unos días tuve un intercambio con Víctor Báez, director de prensa de los Toros del Este, y me sorprendió cuando me dijo que cualquier cosa con el gerente Raymond Abreu debía tratarse por su vía.

Me sorprendió porque Raymond siempre ha sido amable y abierto con la prensa, pero cuando las cosas van mal la gente cambia y se esconde. ¿Será ese su caso? No lo creo, Abreu es tremenda persona y muy transparente, y no va a perjudicar a los Toros con dicha actitud.

LA GRAN FINAL: Relativamente fácil fue el triunfo de los Gigantes ante las Estrellas igualando la final a 1-1... El marcador final fue de 6 por 3 y todo se decidió en el cierre del tercer inning. Resulta que las Estrellas habían tomado la delantera 2-0 en la parte alta de esa entrada por una base bolas de bases llenas a Elehuris Montero y sencillo al cuadro remolcador por Jeremy Peña. Pero, en el cierre del inning hubo una gran rebelión.. Doble de Henry Urrutia remolcó dos y jonrón de tres por Marcell Ozuna puso la pizarra 5 por 2…En el octavo, Yamaico Navarro pegó jonrón solitario ante el mexicano Jake Sánchez, pero en el noveno José Siri recibió base en bolas, se robó la segunda y pasó a tercera por disparo malo, y Hanser Alberto remolcó la 6ta… El zurdo Tyler Alexander hizo lo suyo, fracasó el mexicano Wilmer Ríos por las Estrellas, y la serie sigue esta noche en el estadio Tetelo Vargas..Hasta ahora, ambos equipos han ganado en sus sedes..¿Será así toda la serie?.

DE INTERÉS: José Siri necesita controlar sus emociones. A veces se desborda y eso no le conviene, debe buscar algo que se llama “sangre fía”.. Está supuesto a luchar por un puesto en los jardines de Houston en la primavera… Anoche, Juan Minaya retiró de 1-2-3 a las Estrellas, y por fin salvó un juego..Había fallado tres veces en sus últimas presentaciones…. Si Marcell Ozuna se enfoca mejor en cada turno y deja los relajos, sería algo difícil en lo que resta de serie..Con frecuencia Ozuna “desenfoca”… Las Estrellas vieron detenida una racha de 8 victorias, desde el round robin…Eso es importante porque habla muy bien del equipo…Las Estrellas mandaron instalar dos pantallas super gigantes en el Malecón de San Pedro, desde anoche… La fiesta es grande en Los Macorises.. Anoche en San Francisco hubo 9 carreras , pero solamente 12 hits entre ambos clubes, 6 por cada uno… Antenoche, en San Pedro, se vio una entrevista en vivo a Gustavo Nuñez,. jugando en segunda base, atendiendo la jugada y también la pregunta del periodista..o..¿En serio?... El fin del mundo está cerca, sin duda alguna.