Dinero y apuestas

Héctor J. Cruz

Hectorj.cruz@listindiario.com hjcbeisbol@hotmail.com Twitter: hectorj_cruz Facebook: hjcbeisbol@hotmail.com

¿Y por qué es pecaminoso, incorrecto y posiblemente inmoral que un pelotero profesional reciba un dinerito de un fanático luego de una proeza en un partido en que ha hecho algo notable?

Para poner la información en contexto, el hecho sucedió el pasado domingo en San Pedro de Macorís. Los Gigantes vencían a las Estrellas 6 por 3, dos corredores en bases, 2 outs y el bateador Sandber Pimentel disparó jonronazo de tres carreras para un final dramático.

Minutos después, un celular de las gradas grabó cuando un señor no identificado entregaba un regalito en efectivo de 20 mil pesos al héroe del día, quien lo recibió en sus propias manos.

¿Qué tiene eso de malo, por qué el presidente de Lidom lo llamó a capítulo y celebró con él una reunión ayer? ¿Dónde está la contaminación, en tiempos en que el deporte profesional de USA, incluyendo la MLB, le abre las puertas al mundo de las apuestas?.

Le hice la pregunta al presidente de Lidom, el abogado Vitelio Mejía y esto fue lo que me dijo: "Eso no ocurre en el béisbol profesional y por un tema ético y de integridad del juego una relación de entrega de dinero por fanáticos a jugadores puede derivar en su momento en una práctica distinta y distorsionada”.

Tiene razón Vitelio porque permitir que los jugadores reciban dinero da pie a cosas peores y que también ingresen los apostadores. Las tentaciones están a flor de piel y aquí han ocurrido casos que nunca han trascendido.

¿Quién puede evitar que los apostadores entreguen unos buenos miles a un pitcher para que ayude a perder un juego? ¿O comprar un árbitro? Eso sucede con frecuencia en el deporte mundial, sin lugar a dudas. Bien hecho por Vitelio.

A UN MES: ¿y cómo está el paro patronal de las Grandes Ligas?. Absolutamente en nada, en total silencio.

Dicen que en esta semana empezarán las reuniones, exactamente a un mes del inicio de los entrenamientos el próximo mes de febrero.

Pero nadie se llame a engaños. Las aspiraciones del sindicato son duras y entre las partes hay un lío económico que no es pequeño. Existe la posibilidad, inclusive, de que eso se tome más tiempo de lo que muchos piensan y para mi sería sorpresa que haya una solución antes del 12 de febrero. Así de difícil es el caso.

DE INTERÉS: La noticia es que este sábado 15 se abren las firmas de novatos dominicanos. En la evaluación que publica MLB en esta fecha, entre los cien primeros candidatos figura un joven dominicano llamado Roderick Arias, juega el short stop y está en la mira de los Yanquis... De seguro le pagarán entre 3 y 4 millones de dólares o algo más... Apareció ayer otra señora nombrada como coach o instructora en una organización de MLB. Se llama Jaime Vieira y pertenece a los Azulejos de Toronto... Pronto crecerá esa tendencia, pues parece que el asunto se pone de moda... Los arquitectos tendrán que hacer muchos ajustes pues por lo general la oficina de un manager en béisbol está en el fondo de un club house. Y por si ustedes no lo saben, por ahí andan también las duchas y los peloteros se pasean en cuero sin ningún pudor... ¿Qué pasará ahora, cambiarán esos hábitos?... El Licey necesita bateo y anuncia a uno más que puede dar extrabases. Se trata del cubano Yasmani Tomás, quien fue parte del equipo campeón Estrellas Orientales hace 3 años, es decir que conoce la liga. El jugó por última vez en liga mayor en 2019 y en 2021 estuvo en triple A de los Nacionales de Washington. No hizo gran cosa... ¿De donde viene, estaba en juego?... Felicitaciones al colega Neftalí Ruiz, nombrado en el equipo de prensa y relaciones públicas del Comité Olimpico Dominicano... Una nota de Juan Lagares contra los Gigantes del Cibao este año. En 25 juegos promedio de .350, OBP de .363, 5 dobles, 4 jonrones y 25 empujadas sobre todo... Super bien... Este miércoles no hay pelota local y a partir de mañana vienen 5 fechas últimas y finales del round robin... ¿Quiénes irán a la final?

TEMA CALIENTE: El Ministerio de Deportes se aleja de la administración del Albergue Olímpico y le deja ese problemita económico al COD... Dicen los chismes que eso es parte de la rebatiña ya en marcha por el control del COD con miras a las elecciones del próximo mes de diciembre. Los Camacho, Francisco y Miguel, “vienen duros”, pero me dijeron que El Colin Acosta va para Palacio, a tocar las puertas de Abinader... ¿Cierto eso?.