La moda: jonrones para finalizar

Héctor J. Cruz

Es común en Grandes Ligas, desde hace mucho tiempo, es que un partido cerrado en el marcador finalice con un jonrón. Eso sucede porque en ese nivel de béisbol abundan los bateadores de poder y eso incluye a la parte débil de la alineación, del 6to. en adelante. En Lidom no ha sido así.

La situación, sin embargo, ha mejorado los últimos tiempos y este fin de semana tuvimos la ocurrencia de tres fechas seguidas en que sucedió (creo que primera vez en la historia).

Lo hizo primero Sergio Alcántara cuando despachó jonrón solitario la noche del viernes en un partido que estaba igualado a una carrera, era el décimo inning y Licey venció 2 por 1 a las Águilas. El play estaba lleno, con la limitante del 70 % del Covid… y un chin más.

El sábado, en el noveno, Juan Francisco hizo lo mismo, otra vez frente a las Águilas. Fue un juego de jonrones: los Gigantes habían marcado sus dos carreras por cuadrangulares solitarios de Marcell Ozuna y José Siri, pero en el noveno, dos outs, el estelar Juan Minaya actuando, el emergente Danry Vasquez, venezolano, le pegó tremendo tablazo por el jardín central empatando las acciones. Pero, en el cierre del inning llegó otro jonrón de Juan Francisco, el líder histórico de la liga con 81 en serie regular.

Este domingo, entrando al 9no. los Gigantes ganaban 4 por 3, el derecho Kevin Kaussmal al montículo, dos outs, hombres en tercera y primera. Sandber Pimentel, que había ingresado dos innings antes, le sacó largo batazo por el bosque derecho y el triunfo verde fue por vía de 6-4. Pimentel es un joven veterano de liga menor, con 27 años, que recuerda el físico de Big Papi en sus inicios. Este también tiene 6 pies, 3 pulgadas.

CALIENTE: Las Águilas, en Santiago, pudieron detener una racha de 4 derrotas y vencieron al Licey 4 por 1. Tuvieron que usar muchos lanzadores pues los dos primeros, los mexicanos Francisco Ríos y Arturo López estuvieron flojos. Sin embargo, Licey solo hizo una vuelta en el primero y más nada.

En el 7mo. Luis Valenzuela remolcó una con doble y otro doble de Erick Filia remolcó dos más más, y así quedaron las cosas. Los Gigantes se quedan en 8-3, Licey y Estrellas en 5-6, las Águilas en 4-7, bien cerca. Todavía falta mucho mambo.

UN POCO MÁS: En las Estrellas, el manager Fernando Tatis ha estado ausente por el problema del Covid y en su lugar ha dirigido su asistente, el boricua Pedro López.. Este ya ha tenido experiencia de dirigir en Lidom a los Gigantes y al Licey…. Los Gigantes tienen control en su estadio Julián Javier con 6-0 y en la ruta ahora presentan 2-3… César Valdez, el derecho del Licey, estaba supuesto a lanzar ayer en Santiago, pero el Covid lo sacó de circulación... Es simple protocolo, no es que tenga Covid pues el equipo no lo ha anunciado... En el round robin, Valdez tiene 1-0 y 2.03 de efectividad con 13.1 entradas, 10 hits, una carrera, 3 bases por bolas y 13 ponches… Imagino que estarán esperando resultados de prueba... Ramón Torres, Juan Lagares y Eric Filia deberán ser la clave de la ofensiva aguilucha lo que resta de esta semana... Este lunes, “día chino de los Reyes Magos”, las Águilas reciben a los Gigantes, las Estrellas visitan al Licey… Las Águilas se llenaron de mexicanos, pues Ángel Ovalles tiene una conexión directa por allí… Los verdes tuvieron ayer a Wei Chien Wang, de Taiwan, quien se adapta rápidamente a la liga… Jeremy Peña estuvo ausente también, pero este domingo estuvo de corredor emergente… Kyle Martin, el nuevo refuerzo del Licey, está en acción desde el sábado y no le ha ído nada bien... Tal vez vino frío, así que hay que darle un chance….

DE INTERÉS: La magistrada Yeni Berenice le llevó suerte a las Águilas. Hizo el lance de la primera bola y estuvo acompañada del “otro duro”, Wilson Camacho. Esa es la gente de los Pulpo, Medusa, Calamares y todas las diabluras de este país… También estuvo en el parque Cibao Osvaldo Virgil, gloria del béisbol dominicano…. El sábado se armó un rebú en una fila comprando boletas en el estadio Julián Javier... Eso es común en este país, pues esta nación se ha llenado de gente violenta, sin educación y, naturalmente, todos armados hasta los dientes, sea con cuchillos o pistolas… Pocas cosas pasan aquí… No se olviden del caso del señor Villalona, de Bani, y la muchacha.

INDISCIPLINA: Atención managers y gerentes de Lidom. Pongan atención a la forma en que se corre de home a primera... El desgano y desinterés afecta a muchos y eso es más que evidente. ¿Por qué?

SUBDESARROLLO: El 28 de este mes se inaugura la Serie del Caribe y veo por aquí que están prometiendo las luces nuevas (led) para antes del inicio... ¿Y por qué no se montaron hace tres meses? No es fácil salir del subdesarrollo… Nada fácil. La falta de planificación y la improvisación siempre están presentes.