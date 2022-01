Smith se recupera y es líder en Kapalua

AP

KAPALUA, Hawái

Cameron Smith abrió con dos bogeys seguidos pero se recuperó en forma sensacional, para recuperar la delantera en el Torneo de Campeones de Kapalua.

El australiano no sólo había perdido su ventaja de un golpe, sino que había salido de la primera página del documento con los marcadores. Coronó su repunte con cuatro birdies seguidos para firmar una tarjeta de 64 golpes, nueve debajo del par.

Y con ello, tomó una delantera de tres impactos.

“Hice algunos disparos malos. Fue una tontería hacer tres putts en el hoyo dos”, dijo Smith. “Tuve que oprimir el botón de reinicio”.

Smith se ubicó en un acumulado de 129 golpes, 17 bajo par, e igualó el récord de Kapalua tras 36 hoyos, establecido originalmente por Ernie Els en 2003, cuando se impuso a un grupo conformado sólo por golfistas que habían ganado torneos y triunfó con un margen de ocho golpes.

Smith no cree que vaya a tener un fin de semana tan sencillo.

El español Jon Rahm, número uno del mundo, no erró un solo fairway o green en toda la ronda y se apuntó otro 66. Está a tres golpes de la cima junto con Daniel Berger (66).