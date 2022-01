Giannis vuelve y Bucks aplastan a Nets en Brooklyn

AP

NUEVA YORK

De vuelta en el lugar donde consiguieron un triunfo electrizante en los playoffs, los Bucks dejaron claro que en este duelo no habría tanto suspenso.

Giannis Antetokounmpo anotó 31 puntos en su regreso tras un partido de ausencia, Khris Middleton añadió 15 de sus 20 unidades en el tercer cuarto y Milwaukee aplastó 121-109 a los Nets de Brooklyn el viernes.

Bobby Portis aportó 20 de sus 25 tantos en la primera mitad para ayudar a que los Bucks cortaran una racha de dos tropiezos. La última derrota llegó sin Antetokounmpo, quien no jugó el miércoles en contra de Toronto debido a una enfermedad no relacionada con COVID-19.

Antetokounmpo terminó con nueve asistencias y siete rebotes y Portis descolgó 12 tableros.

“Llegó a der el golpe de nocaut”, dijo Darvin Ham, quien sustituyó a Mike Budenholzer en el banquillo. “Una vez que observa nuestra posición, sabe qué lugares quiere ocupar”.

Los Bucks no contaron con el entrenador Budenholzer, el base Jrue Holiday ni otros miembros clave debido a que están en los protocolos de salubridad de la liga. Sin embargo, recibieron ayuda con grandes actuaciones de los que pudieron jugar.

“Al final, los que estaban se mostraron listos para esforzarse”, dijo Antetokounmpo.

Kevin Durant terminó con 29 puntos, nueve rebotes y siete asistencias para los Nets, que perdieron por quinta vez en fila en casa. James Harden terminó con 16 unidades, nueve rebotes y siete asistencias.

Brooklyn ganó el miércoles por la noche en Indiana en el debut de Kyrie Irving en la temporada. El polémico astro no pudo estar en la arena el viernes, ya que es inelegible para jugar en casa debido a que no se ha vacunado en contra de COVID-19 como lo ha ordenado la ciudad de Nueva York a sus deportistas profesionales.

En la cancha en la que ganaron el séptimo partido en tiempo extra en las semifinales de la Conferencia Este, los Bucks dejaron claro que esta vez el encuentro no se iba a alargar.

Portis anotó 10 puntos en el primer cuarto, aunque debieron ser 12. Falló una clavada sin que hubiera un rival cerca.

Hizo otros 10 en el segundo, con lo que le dio ventaja a Milwaukee 60-49 a pesar de que Antetokounmpo solamente había jugado dos minutos y medio antes de ir a la banca tras cometer su tercera falta.

Middleton tomó el mando ahí, con tres triples — uno mientras recibía una falta — durante un lapso en el que se separaron 19-4 en el tercer periodo para extender su ventaja de nueve puntos a 87-63 a mitad del periodo.