Todavía no

Héctor J. Cruz

Este round robin del 2022 en la pelota dominicana salió con un futuro predeterminado, como han dicho analistas y fanáticos: A la final van los Gigantes, pero con quién?

Ese pronóstico se cumple cabalmente en las primeras 8 jornadasde un total de 18, pero mucho ojo pues “todavía falta mucha pelota” como se dice. Así hablan especialmente los equipos que están abajo en la tabla de posiciones, a veces tienen razón, otras no.

Los Gigantes marcan el paso con 6-2 cumpliendo la proyección de que son el equipo más completo de la semifinal. Eso sucedió así cuando, en el draft de refuerzos locales, añadieron los brazos de los zurdos Raúl Valdés y Enny Romero. Ellos tienen la mejor ofensiva de todos con promedio colectivo en .286 para el primer lugar, pero también son primeros en jonrones con 7, en hits con 76 y en carreras con 31, compartiendo ese liderato con las Estrellas.

¿Y por qué las Estrellas no tienen mejor récord que su 3-5? Simple: su pitcheo ha estado super malo y son últimos en efectividad con 4.95.

El pitcheo del Licey no ha estado mal, su efectividad de 2.19 está en primer lugar, pero su pobre bateo le perjudica: apenas lo hacen para .208 y están en cuarto lugar con 54 hits. Sin embargo, su récord de 4-4 los tiene en segundo lugar.

INDIVIDUAL: No se olvide lo que siempre ocurre en la Lidom, en la serie regular, en el round robin y también en la final: abandono de jugadores clave por que los sientan por bajo rendimiento y se van por frustración o desencanto. A veces porque firman con ligas de Asia y ahora se añade el motivo del Covid, que es inmanejable. Ahora ha habido varios casos relevantes de jugadores que se han ido por distintos motivos, como los casos de Leodys Taveras, Zoilo Almonte y Ronny Rodríguez en las Águilas, Sócrates Brito en las Estrellas.

PITCHEO: Llama la atención dos lanzadores de las Estrellas, el relevista Ronel Blanco, quien tiene 2 juegos, un hit en dos entradas con dos ponches y no ha sido bateado en esta liga. ¿Ya se fue o sigue?. Y ahora el iniciador Rony García, con experiencia de liga mayor con Detroit, tanto en 2020 como 2021. Ahora tiene 1-0, efectividad en 0, en 9 innings, 3 hits y 6 ponches. Es un “cuchillo”.

DE INTERÉS:¿Es cierto que ayer estaban de visita los Reyes Magos? Siempre me habían dejado algo de la cama. Ayer busqué tres veces y nada. Los tiempos han cambiado.

DE LICEY: Jorge Bonifacio batea de 11-0 en el round robin, un desastre. El infielder Michael de León de 15-1, Yermín Mercedes de 25-7 para .280, ha remolcado 4, pero aquí no da jonrones. Tantos palos que dio en MLB el año pasado con White Sox. Ramón Laureano de 13-2, muy flojo, el refuerzo Pete O'Brien de 17-2, 0 jonrón y René Pinto de 18-3, también en baja.

ESTRELLAS: Robinson Canó de 32-8 para .250, sin embargo su bola no camina como antes. No da jonrones como era su costumbre, aunque tiene dos dobles. El tiene 38 años y sigue avanzando. Junior Lake, ¿el mejor pelotero de la liga?, Tiene de 32-12, .375 de promedio, jonrón y 6 empujadas. El relevista Fernando Rodney 7 bases por bolas en 3 innings.

GIGANTES: El relevista Juan Minaya tiene 2 salvamentos, no le han hecho carreras, 4 entradas de un hit y 9 ponches. Tremenda labor. Ronald Guzmán de 2-0 y no ha vuelto a jugar. Abiatal Avelino flojo, de 6-0. El cubano Henry Urrutia de 19-8, promedio en .421, 3 jonrones, 7 empujadas. Los jonrones los disparó en los juegos 2 y 3, pero no ha vuelto a sonar.

LAS ÁGUILAS. Ronny Rodríguez solo agotó 3 turnos y me dicen que se fue luego que llegaron los importados Danry Vásquez y Derek Dietrick. ¿Y como les va a estos señores, ambos de buen físico?. Vasquez, venezolano, tiene de 12-3 y todavía no arranca, y Dietrich, buena defensa en la inicial, de 18-3 para .167. Recuerden que hay que producir carreras para ganar en béisbol. Ramón Torres tiene tremendo juego, batea de 34-11 para .324. Tanto en béisbol como en la NBA quien gana es que termina con más carreras o más puntos. La defensa es un factor que ayuda. ¿O no?

PRESIÓN: ¿Quiénes tienen presión para los juegos de esta noche? Los que están abajo con 3-4, es decir Águilas y Estrellas. Solo ellos dos.