¿Pelota sin fanáticos? ¿También Serie del Caribe?

Hoy es Día de los Santos Reyes. Ayer se debatía en las redes si la alcaldía de Santo Domingo permitiría el tradicional desfile de los Reyes Magos (Melchor, Gaspar y Baltazar), pero era suficiente hacerlo sin público, pero con mascarilla y distanciamiento. Sí, el mismo distanciamiento que nadie respeta, aquí y en el mundo entero.

Mirando a la pelota parece inminente que en las próximas horas la Lidom y Salud Pública deberían ir contemplando continuar el Round Robin sin público, como una manera de limitar la irritante situación que se viene dando en la justa. Muchos fanáticos a las buenas de Dios.

Claro que se traduce en pérdida económica. Pero también deberían extender el tema hacia la Serie del Caribe, fijada para celebrarse en esta capital del 28 de enero al 3 de febrero. Cero fanáticos, que todos la miren por TV.

Ayer pregunté a Vitelio Mejía, presidente de Lidom, si estaba en agenda el tema de una posible eliminación de fanáticos en términos inmediatos y esto fue lo que respondió. “"No se ha conversado sobre esa posibilidad, pero es obvio que las circunstancias sobre los indicadores de contagio de la pandemia serán los que determinen cualquier medida por parte del ministerio que modifiquen el actual protocolo. Lidom está consciente de su responsabilidad social en ese sentido”.

Ayer hubo más de 5 mil contagios en el reporte de Salud Pública y yo recuerdo el 2020 cuando esas cifras cruzaron de mil afectados. Estamos en 2022 y la situación empeora. Aquí todo el mundo tiene gripe o Covid y me encantó un chiste de redes leído en esta fecha: “si usted no tiene amigos con Covid es que usted no tiene amigos”.

Tremendo lío sanitario, en Dominicana y el mundo. ¿Continuaremos el round robin sin fans, será así la Serie del Caribe? Pudiera ser. No lo descarten.

50 AÑOS: Quiero felicitar a una pareja especial de esposos, gente del deporte, que hoy cumple 50 años de casados. Son Rafael Duquela Morales y Paquita Rosselló de Duquela, quienes este 6 de enero cumplen 5 décadas “cogiendo lucha”, pero siempre juntos. Felicitaciones y les recuerdo que Fey es inmortal del deporte dominicano por su gran trabajo de muchas décadas a favor del deporte y la educación física. El fue de los pilares del deporte nacional en los años 60, 70, 80, 90 y algo más.

DE INTERÉS: Ken Rosenthal es un periodista deportivo premium en Estados Unidos y laboraba en MLB Network. Desde el año pasado venía criticando al comisionado Rob Manfred, en su propio canal, lo cual está fuera de lugar. Finalmente le dieron para fuera y ahora todo es paz y armonía. Hace 6 años de la última serie del Caribe montada en el país. Desde hace varias semanas se viene promocionando la venta de las taquillas, vía abonos para todas las fechas, pero eso aquí siempre es un lío. En la cultura dominicana los fanáticos prefieren esperar a ver quién es el campeón y decidir si les interesa o no. No sé si esa actitud habrá cambiado, pero veremos la experiencia de ahora. Además ahora está el peligro del Covid y no se sabe qué sucederá. Solo faltan 3 semanas pues empieza el día 28 de este mes. Las Águilas consiguieron integrar al jardinero Víctor Robles, quien debutó anoche como noveno bate y jardinero central. Las Águilas no necesitan mucho de su fildeo es su bate. Robles viene de una temporada floja con los Nacionales de Washington. Apenas bateó para .203, 2 jonrones, 19 empujadas en más de 300 turnos. Su OBP fue de .301. Juan Lagares fue el designado, descanso merecido. En el partido de anoche en Santiago hizo el lance de honor Julián Tavárez, antiguo lanzador del equipo. Tavárez fue llevado al Pabellón de la Fama el pasado mes de noviembre. Luis Polonia le recibió la pelota. Felicitaciones a Michel Tueni y José Antonio Mena. Su programa radial por CDN (Generación Deportiva) cumple 12 años. Para el 2027, una empresa de California anuncia la apertura de un hotel en el espacio. ¿Cómo? ¿Será cierto eso o es un allante?.