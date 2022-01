Manny Ramírez, por el mismo camino

Héctor J. Cruz

Ayer tuve una mirada a Sammy Sosa y su eminente salida de las votaciones del Salón de la Fama de Cooperstown. Está en su décimo año y como no será electo lo suyo se queda para consideraciones futuras.

Manny Ramírez es un caso parecido aunque sus puntuaciones son mejores. Manny, ahora con 49 años, aparentemente no está dedicado a nada en específico, como el caso de Sammy que tiene una plataforma de negocios con sede en Miami.

Luego de su retiro, Manny dijo que había “encontrado” a Dios y que estaba propagando su palabra. Hace cosa de dos meses me lo encontré en un supermercado de la Avenida Sarasota llevando su propio carrito de compras. El reside entre Miami y Santo Domingo.

Manny jugó en Grandes Ligas 19 años, 1993-2011. Sus principales equipos fueron Cleveland y Boston en los cuales agotó 8 años en cada uno y estuvo un par de años con los Dodgers, luego que Boston lo cambiara.

Ramírez tiene su expediente directo de consumo de esteroides. La oficina del comisionado lo acusó y sancionó dos veces. La primera fue en 2009 jugando para los Dodgers cuando le aplicaron una sanción de 50 juegos.

La segunda fue en 2011 en el mes de abril, cuando intentaba continuar su carrera con Tampa. La MLB anunció al equipo y al jugador que había dado positivo y que lo sancionarían 100 juegos. Debía someterse a un programa de tratamiento y pruebas, pero el dominicano lo rechazó y se marchó del equipo no regresando esa temporada.

En 2010 terminaría su contrato con los Dodgers que a mitad de campaña lo enviaron a los Medias Blancas. Entre los dos jugaría 90 partidos solamente. En 2011 firmó por poco dinero con Tampa, solo apareció en 5 juegos, 17 turnos y un solo hit. Ahí llegó su segundo lío con esteroides. Luego intentaría un regreso con Texas, Oakland, Cubs, pero todo fue en vano.

Manny ingresó a los votos de Cooperstown en 2017 recibiendo un 23%. Los dos últimos años subió a 28.2% y este año pudiera superar todo eso pues está en 42.1%.Ya suma 5 votaciones.

En 19 años, bateó para .317 con 555 jonrones, 1831 empujadas, 2574 hits, 2 anillos de serie mundial, impresionante.

Desde luego que sus números y logros son Salón de la Fama. Solo que el lastre de esas dos suspensiones pesan demasiado.

UN POCO MÁS. Manny participó en 4 series mundiales, ganando y perdiendo dos. Las dos primeras fueron con su equipo original Indios de Cleveland, en 1995 perdieron de Atlanta. En 1997 cayeron ante los Marlins. Pero su ambiente cambió cuando llegó a Boston a partir del 2001. Allí se encontró con Pedro Martínez y David Ortiz y se formó el gran combo dominicano en pelota. Ganaron la serie mundial de 2004 ante San Luis y Manny y David repitieron en 2007 ante Colorado. En 2005, Pedro se había marchado a un contrato de 4 años con los Mets.

Manny estuvo presente en 12 juegos de estrellas, nunca recibió un MVP de temporada regular y fue MVP de la serie mundial 2004. También ganó 9 bates de plata.

NOTICIAS DEL LUNES: Las Águilas perdieron a Zoilo Almonte, quien se había ausentado del equipo desde la semana pasada... ¿El motivo? Asuntos personales... No se olvide que estamos en LIDOM; no en MLB... Aquí las cosas se manejan entre familia... Audo Vicente dice estar bastante recuperado de los quebrantos que tuvo el pasado fin de semana con la despedida del año... Parece que tuvo mucho estrés... El cubano Raúl Valdés tiene 3 años que no lanza en el Estadio Cibao, así que anoche tampoco lo hizo. Tenía una mariposita que le molestaba el estómago... ¿Qué sería?... Licey tenía problemas ofensivos con dos carreras en los dos últimos juegos, anoche hicieron 4 en el primero. Además, tuvieron la buena noticia de que Pete O´0Brien finalmente dio su primer hit luego de fallar 7 turnos.