Héctor J. Cruz

Hectorj.cruz@listindiario.com hjcbeisbol@hotmail.com Twitter: hector_cruz Facebook. hjcbeisbol@hotmail.com

Coger experiencia

¿Recuerdan al empleado aquel que solicita trabajo en una empresa y le dicen que no porque no tiene experiencia? El tipo se defiende diciendo: “me dicen eso en todos los sitios, pero si no me ponen a trabajar, cómo voy a coger experiencia?”.

En todas las actividades humanas no siempre se gana sin haber acumulado “experiencia”, porque tener un profundo conocimiento de algo solo se obtiene en el andar del tiempo.

Nunca olvido el caso del manager Terry Francona. El se estrenó como dirigente de MLB al frente de los Filis de Filadelfia, en el período 1997-2000. Tuvo cuatro temporadas allí y en ninguna de ellas tuvo récord positivo, un desastre.

Francona estuvo cuatro años en distintos roles y luego fue contratado por Boston en 2004. Y en su primera campaña fue campeón mundial, pero esa no fue una corona normal. Se cumplían 86 años de la última corona del emblemático equipo bostoniano y Francona lo hizo. Tres años después, en 2007, repitió una segunda corona y naturalmente que le sirvió de mucho su experiencia perdedora en Filadelfia.

DEL ESCOGIDO: Hago esta introducción para referirme al caso de José Gómez, el gerente general del Escogido. El asumió el puesto a partir del torneo 2016-17 tras el Escogido coronarse campeón bajo la dirección de Luis Rojas.

Han pasado 5 torneos y los Leones no han vuelto a una final. Los fanáticos rojos piden que rueden cabezas y enfocan los cañones hacia Gómez, su joven gerente.

José, que no tuvo carrera de pelotero, tiene un estilo moderno, se basa mucho en la sabermetría y desde el principio ha sido empujado por su mentor Moisés Alou, quien logró 4 coronas como gerente (entre 2009-2016).

Gómez tuvo una experiencia como gerente de los Leones del Caracas y recientemente también conformó el equipo que logró la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos. No todo ha sido oscuro en su joven carrera.

Lo considero un elemento de gran valor para el béisbol dominicano y se desarrolla también en MLB pues labora en algunas funciones para Tampa Bay.

Es posible que el Escogido nombre otro gerente, sin descartar el regreso de Moisés, pero Gómez continuará en la organización porque allí lo quieren y lo valoran. Y a corto plazo volverá a ser gerente, sea en Escogido u otro equipo, porque reúne los requisitos de lugar.

La experiencia negativa de 5 años le servirá de mucho.



DE INTERÉS: Los managers del round robin tomaron decisiones duras para la jornada de anoche. Por ejemplo, Félix Fermín, de las Águilas, dejó a Zoilo Almonte en la banca, algo muy necesario para él y para el equipo... Zoilo está metido en un tremendo slump y un día libre le hace mucho bien... El del Licey, José Oferman, sacó de la alineación al refuerzo Pete O'Brien, quien tenía de 6-0 con 4 ponches... Bien hecho... Dice la oficina del Licey que hay unos “bandidos” comprando boletas online, imprimiendo y haciendo ventas múltiples... ¿Será cierto? Ahí no se sabe quién ocupará asientos... Esta noche sigue la actividad del round robin se enfrentan los mismos equipos de anoche, cambiando de sede... Licey va a Santiago, los Gigantes a San Pedro... Hoy es 30 de diciembre, penúltimo día del 2021... El año finaliza mañana, pero permanece el Covid y demás primos... Más aún, tendremos un buen tiempo adicional, aunque algunos médicos señalan que esto del Omicrón es el último coletazo de la pandemia... Nadie les cree, pero ojalá tengan razón.

EL HERMANO: Se retira del béisbol, Kyle Seager quien ha sido antesalista de los Marineros de Seattle, hermano de Corey, exDodger y ahora de Texas... Kyle estuvo 11 años solo con Seattle, acumulando promedio de .251 con 242 jonrones... Lo extraño del caso es que en 2021 agotó 603 turnos en 159 juegos, es decir casi todo el calendario de 162 partidos. Disparó 35 jonrones con 101 empujadas... ¿por qué se retira a los 34 años?... De por vida acumuló US$101 millones... En 2016, David Ortiz pegó 38 jonrones y remolcó 127, pero dejó el beisbol porque ya no podía más con los dolores físicos en sus rodillas y otras partes.