¿Camacho en campaña?

El ambiente olímpico dominicano está “encendido” en los últimos meses y el fuego crecerá mucho más en enero porque en 2022 habrá elecciones de un nuevo Comité Ejecutivo.

Antonio Acosta, actual presidente, ya ha anunciado que se postulará, en lo que sería su primera aspiración luego de asumir ante la retirada de Luisin Mejía en enero de este año.

El caso es que hace unos días algunos directivos federados pusieron a circular el nombre del ministro de Deportes, Francisco Camacho, como potencial candidato a la presidencia del COD para el próximo año.

¿Es esto posible, tiene validez tal nominación o los federados lo hacen simplemente como diversión? ¿Está realmente Camacho en esa onda, podría ser el candidato?

Yo diría que no se puede descartar tomando en cuenta el hecho de que él también es federado como presidente de la Federación Dominicana de Lucha. El está en una “licencia ejecutiva” aunque nada igual.

También lo hace el Colin Acosta, el jefe del COD, quien se mantiene como presidente de la Federación de Lucha, compartiendo ambos puestos. Ellos siguen los pasos de Luisin, quien se mantuvo un tiempo como presidente del Softbol una vez asumió el COD hace casi 20 años.

Cabe citar el hecho, además, de que el mundo ha cambiado y ahora se validan muchas cosas que no están prohibidas en los reglamentos, pero que pudieran ser considerados antiéticos. Aquí hay muchos funcionarios del gobierno, en el deporte y otras áreas en tal condición.

NAVIDAD: Los grupos alrededor del COD han aprovechado la Navidad para hacer campaña, de acuerdo a los datos de estos ambientes. Hace unos días, Camacho tuvo un junte de comida, vinos y cervezas con los directivos de federaciones en un restaurante de la Ave. Sarasota, que fue muy asistido.

Luego, el propio presidente del COD hizo la suya en su organismo y la asistencia igualmente fue buena. En medio de todo está la figura de Luis Chanlatte, quien preside una federación de algo llamado Wushu. Su caso es distinto porque, aún siendo miembro del Comité Ejecutivo, lleva a cabo una oposición agresiva interna a Acosta.

Así que el 2022 viene “duro” para los Olimpicos, es posible que surja otro candidato, pero ya hay dos (Acosta y Chanlatte) y no descarten a Camacho. Si sucede y gana, sería la primera vez que un ministro también sería presidente del COD. ¿Será posible?.

DE INTERÉS: Muchas sorpresas en el primer día del round robin... Las Águilas anunciaron a tres afectados por el COVID, incluyendo al antesalista Orlando Calixte... Colocaron en tercera a Yairo Muñoz, en lugar del refuerzo Toro Christian Adames... También anunciaron un nuevo infielder, Derek Dietrich, un grandes ligas bastante deprimido en su carrera. Tiene 32 años y en 2021 jugó en triple A... Licey cambió de pitcher abridor, en lugar de Albert Abreu empezó Lisalverto Bonilla... El gerente general, Audo Vicente, anunció que Abreu fue movido a propósito, pero por ahí leí que tendrá solo dos aperturas en esta semifinal... El Licey anuncia nuevo receptor, el venezolano José Briceño... Yermín Mercedes será usado más como designado, como sucedió anoche... Los azules no pusieron en su alineación a Hanley Ramírez ni Jorge Bonifacio... En la inicial apareció el refuerzo Pete O'Brien... En los votos para Cooperstown de ayer, David Ortiz aparece con 82.6% luego de 68 votos hechos públicos... Con un 75% figuran Barry Bond, Roger Clemens y Scott Rolen... Este martes, en la capital van Gigantes vs. Licey, Raúl Valdés vs. César Valdez... Las Estrellas visitan a las Águilas en Santiago.

CERO RISAS: Dice Lidom que en el Round Robin se aplicarán los mismos porciento de asistencias de la vuelta regular, es decir 70% en Santo Domingo, 50% en Santiago y San Francisco, y 60% en el Tetelo... Busqué ayer en la página de Lidom el calendario del round robin y no fue posible hallarlo. Está el de la serie regular, están los escogidos en el draft de cada año, pero no el calendario del round robin... ¿Alguien puede ayudarme?... Por favor no se rían.