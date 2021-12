¿A quién vamos?

Héctor J. Cruz

Esta noche inicia el round robin de la pelota dominicana, campeonato 2021-22. Los cuatro clubes practicaron ayer y se supone que quien haya tenido resaca ya tenga estomago y cabeza despejados.

En México jugaron el sábado, en Venezuela en domingo, pero allá ellos. Aquí, en Dominicana, la Lidom lo coge suave, otorgó dos días adicionales para eliminar rastros de las fiestas, y es esta noche cuando inicia la larga semifinal de 18 juegos para cada club, 6 contra cada contrario.

¿Y quienes son los favoritos? Les cuento que en la serie regular terminaron en este orden: Gigantes 23-17, Estrellas 22-18, Licey 21-19 y Aguilas 20-20..Es decir, un juego de diferencia entre uno y otro, y 3 juegos entre el primero y el cuarto. ¿Qué significa eso? Que fue todo muy cerrado, pues incluso el Escogido, que se metió al mini play off de 2 juegos (play in) tuvo 19-21, a 1 juego del cuarto.

Pero, fruto del particular draft de “refuerzos locales” que hace Lidom con jugadores de los dos equipos eliminados, se produce alguna variación. Algunos clubes pierden jugadores, como las Aguilas con Leody Taveras y las Estrellas con Sócrates Brito, pero hay más incidencia en aquellos que se irían en el curso del round robin. Porque siempre ha sido así, y no veo que las cosas vayan a cambiar.

Mientras tanto, lucen muy fortalecidos para ir a la final Gigantes, Aguilas, y Licey. Las Estrellas, que quedaron en segundo, básicamente añadieron el bate de Yamaico Navarro y algunos lanzadores. Tal vez, los equipos que vayan a la final sean aquellos que pierdan menos personal.

Este es un punto de vista no técnico, digamos que una apreciación, pero es lo que vale en Lidom , liga en la cual los equipos se desbaratan con una picada de ojo.

EL ESCOGIDO: ¿Qué dijo José Miguel Bonetti en La Hora del Deporte de este domingo acerca del manager y la gerencia del Escogido?

Hago la precisión de que José Miguel es vicepresidente ejecutivo, pero prácticamente lleva las cosas del equipo en cuanto a beisbol. Luis Manuel Bonetti, el presidente, es el jefe máximo de todo.

José Miguel dijo que las cosas sobre la permanencia o no de José Gómez y de Ronny Paulino será tema para luego de la Serie del Caribe, digamos para mediados de marzo. Así de simple.

GRAN PITCHER: Las Estrellas Orientales informan que el lanzador Ronel Blanco podrá continuar en el round robin, al recibir permiso de los Astros de Houston..¿Y quién es él, de donde viene?. Oh, es un joven adulto de 28 años de edad, está en las menores desde 2016 y parece que fue firmado tarde. Este año en triple A , con el equipo Sugar Land, tuvo 5-3 y 3.80 de efectividad, pero en 45 innings solo permitió 29 hits y 57 ponches… Pero, fue asombroso lo que hizo en la vuelta regular con los verdes.. Tuvo marca de 4-0 y y 0.00 de efectividad pues no permitió carreras. En 18 entradas solo 6 hits, 21 ponchados , 9 bases por bolas..Es un “demonio” en el montículo…

LOS POLLITOS : Dice una nota de redes que en las Aguilas todos estarán pintados de amarillo en la parte superior del pelo, cumpliendo una promesa..Dizque eso incluye al gerente Angel Ovalles, al manager Felix Fermin y al presidente Quilvio Hernández…Será el equipo de Los Pollitos…Claro, todo eso se ve bonito siempre y cuando ganen..Si pierden y no pasan a la final se dirá que fue un “fucú”….

DE LICEY: Un periodista de Listin Diario intentó penetrar ayer tarde a las prácticas del Licey, pero se lo impidieron. Le dijeron que los entrenamientos eran “privados”, y el famoso Señor Parmenio no lo permitió..¿Qué pasó ahí? El presidente de Lidom, Vitelio Mejía, debería investigarse eso pues parece una bobería…¿Medidas por el Covid? ¿Lo impidieron todos los equipos? ..¿Fue una orden Presidencial?.... Licey, de otro lado, tiene una intimación del periodista Luis García. El reclama que no quieren venderle la serie contra las Aguilas solamente, como ocurrió en la regular. En eso García no tiene razón, Licey venderá sus 9 juegos home club y está en pleno derecho comercial de hacerlo…¿Se entiende eso?

DE INTERES: Felicidades para el expresidente Leonel Fernández, quien estuvo de cumpleaños ayer (68).. Días antes, Leonel visitó y compartió con la dirigente de pequeñas ligas Norma Díaz, “la madre del deporte en Los Minas”, quien tiene 91 años de edad… El Jay Payano , ex Ministro de Deportes, le acompañó…. El sábado se cumplieron dos años de la muerte del querido colega Bienvenido Peguero. Un 25 de diciembre del 2019 un carro lo atropelló y mató al cruzar la Autopista Las Américas por el Puente Juan Carlos ….El agresor se dio a la fuga y nunca apareció.

DE HISTORIA MLB: Dice un reporte que Nolan Ryan tiró 7 juegos sin hit y nunca ganó un Cy Young…Y que Roger Clemens, en la otra cara de la moneda, ganó 7 Cy Young y nunca tiró un no hit…