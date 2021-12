Notas del Torneo

Tony Piña Cámpora

Es notable la reducción de los jonrones disparados en la pasada Serie Regular del torneo nacional de béisbol. El año pasado se dispararon un total de 127 en 89 juegos efectuados y este año apenas 104 en 120 partidos..... Se conectó un jonrón cada 76.7 turno al bate en este 2021-22 y en el torneo anterior la frecuencia fue de uno cada 46.1, la más alta desde la de 2008-09 de 37.0, que es el récord nacional….El cuerpo monticular del Licey encabezó en Promedio de Carreras Limpias con 2.53, el segundo más bajo en este siglo. En este periodo la mejor ha sido la alcanzada por los mismos Tigres en 2018-19 de 2.36….Por segunda vez en la historia un solo bateador con las apariciones oficiales para optar por el título de bateo conecta por encima de la marca de .300 puntos. Hanser Alberto disparó para .321 y le siguió Jeremy Peña con .291…..En 1991-92 Luis Mercedes ganó esta corona con porcentaje de .333, siendo secundado por Manny José que logró promedio de .295…..El único bateador que finalizó entre los cinco mejores en promedio, porcentaje de embasarse y slugging fue el campo corto Jeremy Peña con .291/.369/.419. Concluyó segundo en promedio y slugging y quinto en OBP…..Rodolfo Castro de los Toros tuvo resultados porcentuales que llaman la atención; disparó para promedio de .235, pero logró un OBP .394 al recibir 22 bases por bolas en 110 apariciones. Así obtuvo la corona de ese departamento y el importante liderato de OPS con .783 al sumarle al OBP un slugging de .388. Jeremy Peña llegó segundo en OPS con un punto menos.…..A pesar de ese OBP Castro no fue el bateador que recibió más pasaportes, ese departamento lo encabezó Leody Taveras con 24….El bateador más difícil de ponchar en el torneo fue Hanser Alberto, lo hicieron out por esa vía en diez oportunidades en 160 turnos, recibía un ponche cada 16 veces.….El líder en bases robadas fue Leody Taveras con once en doce intentos, pero en promedio Junior Lake encabezó al llegar a salvo las diez veces que lo intentó….Sócrates Brito agotó 149 turnos sin batear para doble matanza, líder…..

tonypinacampora@gmail.com

Twitter:@pinacampora