Las Águilas, en Nochebuena

Hoy es Nochebuena, y la familia llamada Águilas Cibaeñas podrá celebrar con alegría y paz. En especial, porque estuvieron a un juego de ser eliminadas del round robin, pero pudieron vencer al Escogido.

Ese no era un terreno ajeno para el aguerrido equipo de Santiago, que para este año trajo un nuevo slogan: “Equipo Grande”.. Este será un campeonato especial porque tanto las Águilas como Licey están igualitos con 22 coronas, ambos buscan la 23,y quedarse solos..Tienen dos escollos para vencer: los Gigantes, que buscan apenas su segunda corona en su 25 aniversario, y las Estrellas que aspiran a su cuarta corona y 2da. en los últimos 4 años.

Pero las Águilas tienen un buen escenario. Su manager Félix Fermín fue el campeón el año pasado, y exhibe la mayor cantidad de coronas en Lidom con 6, y en la Serie del Caribe con 4, en ambos renglones el primero. Fermín tiene apenas 58 años de edad, y si yo fuese dueño del equipo aguilucho lo dejaría allí por los próximos diez años..

En la gerencia, Ángel Ovalles está en su tercer torneo como tal, y anda eufórico ahora que pudieron colarse al round robin. Había susto grande de la posibilidad de perder ante el Escogido, pero la situación quedó salvada. El joven ejecutivo, de 30 y pico de años, intenta ahora su segunda corona seguida.

Quilvio Hernández, el presidente, irá a su segundo mandato, pero como fue campeón el año pasado pudiera repetir en la asamblea de junio 2022, es decir otros dos años, a menos que haya hecho algún acuerdo de alternabilidad. Porque en las Águilas siempre están presentes “los acuerdos” para alternar la presidencia.

EL PLANTEL: Las Águilas siempre tienen personal de calidad. Para este round robin pierden dos hombres de importancia en Leody Taveras y el panameño Johan Camargo, lesionado, pero todavía tienen mucho talento. Añaden al escogidista Jimmy Paredes, que puede producir bien, y al torito Cristhian Adames, pero muchos opinan que este debería ser un backup y darle la antesala a Orlando Calixte, que es buen pelotero y mejor bate. Yo estoy de acuerdo en eso.

Además, , el equipo necesita estabilidad ofensiva con Danny Santana, Zoilo Almonte y Melky Cabrera, para cuadrar su negocio. El picheo luce bien, liderado por el guerrero Yuniesky Maya, todo un ejemplo. ¿Pasarán a la final otra vez?.

DEL ESCOGIDO: ¿Continuará José Gómez en el puesto de gerente general del Escogido, retornará Moisés Alou, buscarán a Manny Acta, cuáles son los planes del equipo? ¿Nombrarán a Ronny Paulino nuevamente de manager para el campeonato 2022-23? Esas interrogantes las responde José Miguel Bonetti, vice ejecutivo de los Leones, en entrevista exclusiva este domingo en La Hora del Deporte…

DE INTERES: Luego del sorteo de “reingreso”, naturalmente han surgido las controversias entre los fanáticos y periodistas, aprobando o desaprobando las escogencias de sus equipos. Por ejemplo, en el Licey no entienden la compra de Pete Obrien, quien no pudo batear este año con los Toros…Pero, Obrien finalizó muy bien y podría rendir con los azules… Licey también se llevó al receptor rojo René Pinto, quien tuvo solamente 7 juegos, de 26-9 , promedio de .346,,263 con 1 Hr, y 5 empujadas… Y está el caso de Pedro Florimón, un jugador sustituto de los Toros, considerada otra escogencia no válida. Sin embargo, les cuento que Florimón tuvo promedio de .263 , pero recibió 17 bases por bolas y solo 16 ponches, OBP alto de .491… Es un excelente respaldo para cualquier emergencia en el infield… Adames bateó solo para .211 con 0 jonrón y 5 r remolcadas, en 22 juegos….Yamaico Navarro, elegido por las Estrellas, estuvo lesionado, apareció en 22 partidos, .247-1-11, pero si está en salud puede ayudar mucho…Jimmy Paredes tuvo 109 turnos, promedio en .257, 3 jonrones y 23 impulsadas, con OBP bajito de .306…. Siempre los refuerzos son una incógnita, una especie de lotería, en algunos casos salen bien, en otros mal…Hoy es Nochebuena,.disfruten en familia y amigos, y háganlo con moderación en bebidas y comida. Es lo más recomendable.. Felicidades .

