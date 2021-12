Elección histórica

Pedro G. Briceño

Santo Domingo, RD

Tras conquistar este año la triple corona del pitcheo, César Valdez sentía tener en sus bolsillos el premio del Lanzador del Año, no así esperaba ser distinguido como el Jugador Más Valioso del torneo.

En un circuito en que Hanser Alberto se despidió como el único trescientista (.321), Valdez salió airoso en una competencia que tuvo muchos brazos con efectividad microscópica para convertirse en apenas el cuarto monticulista en la historia del béisbol dominicano en obtener la triple corona del pitcheo, hazaña que lo une a Guayubín Olivo (con Licey 1951), Pete Burnside ( Escogido 1956-57) y J. R. Richard (Estrellas 1974-75) como los únicos en lograrlo.

“De verdad estos premios no me los esperaba y los mismos representan una gran bendición de Dios el haberlo logrado”, expresó Valdez, de 36 años y cuyo desempeño durante los últimos años lo consagran entre los mejores exponentes del pitcheo de la pelota dominicana.

“También quiero agradecer a mi familia, mi esposa e hijos, quienes siempre me han brindado su soporte moral en los momentos buenos y malos, y claro no puedo dejar detrás a mis compañeros con el Licey, sin su presencia en el terreno detrás de mí no hubiera alcanzado estos registros”, sostuvo tras participar en una entrevista vía zoom organizada por su equipo del Licey.

Aunque alcanzó la triple corona, y ejerció gran dominio tras su marca de 5-1, efectividad de 1.58 y 46 abanicados, el nativo de Santo Domingo no deja de resaltar que la calidad que impera en el circuito, en la ofensiva y el pitcheo. “la Liga no deja de ser bien difícil, hay que emplearse bien a fondo para mantener la efectividad”, resalta el lanzador, de cuyas ocho aperturas solo tuvo una que no fue de calidad.

Para Valdez su principal éxito radica en tratar de sacar de out a los bateadores a como de lugar, mantener mi gran control en las áreas en que entiendo hago daño a los oponentes”, señaló el hoy feliz dos veces galardonados.

Tras recibir los méritos, ahora se enfocará en los playoffs y el esfuerzo que hará para que el Licey alcance su anhelada corona 23.

Por esto, expresó de manera tajante. “Si dispongo de salud iré hasta donde llegue el equipo, ese es el gran objetivo final, alcanzar el cetro”, agregó.

Sobre el dominio que ha ejercido ante las Aguilas, dijo que cuando sale al montículo lo hace a batallar siempre no importa el equipo que tenga de frente. “No tengo nada personal contra los jugadores de las Aguilas, allí he cosechado buenos amigos, con quienes converso mediante las redes y también lo hago previo a los partidos”, dijo el derecho, tras su conversación con Ildefonso Ureña, director de comunicaciones del Licey.

Tras alcanzar el premio de Más Valioso, se unió a Guayubín Olivo (1951), Carlos Julio Pérez (1977-78), Ken Howell (1984-85) y Marcos Mateo (2014-15) como los únicos lanzadores en lograrlo.

Valdez acaba de agregar otros dos logros a su carrera que hace ratos entra en el club de brillante en el béisbol dominicano.

Uceta y Urueta premiados

Mientras que Edwin Uceta, abridor de las Estrellas Orientales, se llevó el galardón al Novato y Luis Urueta, de los Gigantes del Cibao, resultó electo como Dirigente del Año. Uceta igualmente aventajó con amplitud a los demás candidatos a la distinción de Novato del Año.

Uceta logró 73 votos, mientras Christopher Morel y Wendolyn Bautista, patrullero y lanzador, respectivamente, de las Águilas y Elehuris Montero, infielder de las Estrellas, obtuvieron 4 sufragios cada uno

El colombiano Urueta, que pilotó a los Gigantes a ganar la serie regular, fue electo Dirigente del Año al recibir 46 votos y de esa forma aventajar a José Offerman, de los Tigres, quien logró 35 sufragios y Fernando Tatis II, de las Estrellas, que terminó con 15.

Urueta recibió la distinción por segunda campaña consecutiva.

La distinción fue realizada en el programa Pelotero Estrella de la Semana, la premiación oficial de la Liga de Béisbol Dominicana.