Dos triunfadores en las Estrellas

HECTOR J. CRUZ

Resulta que en Lidom no es necesario ganar un campeonato para salir bien de la meta . A veces, ni siquiera es factible llegar a una final y los fanáticos y miembros del club aceptan el haber clasificado a la semifinal que aquí llaman Round Robin.

Desde luego, eso no es válido para el Escogido pues ese club es sido el tercer más ganador de la liga, ha ganado 4 coronas en los últimos 12 años, pero a hora mismo atraviesa un periodo de crisis. ¿Por qué? Porque ya cumplieron cinco torneos corridos sin ir a la final, desde que ganaron en 2016 con el manager Luis Rojas.

El caso es que las Estrellas Orientales han llegado en segundo lugar de la vuelta regular con record de 22-18, se mantuvieron mucho tiempo en el primer puesto, y están en round robin nuevamente. Ellos ganaron su tercer título en 2018-19, proeza realizada luego de 50 años sin “ver a linda”.

HEROES: Dos figuras sobresalen en el éxito de este año. En primer término el manager Fernando Tatis, que fue el dirigente campeón hace 3 años, al torneo siguiente fue cesanteado bien temprano, y regresó al puesto este campeonato. Y el otro es Felix Peguero, el joven de 34 años que se incorporó por vez primera a la gerencia luego de un buen tiempo como segundo o parte de operaciones de beisbol en ese y otros clubes..

Felix es de la nueva generación de gerentes jóvenes, y naturalmente se ha tirado esa responsabilidad con notable éxito.

Igualmente es válido el credito para los jefes de oficina, Pavel Aguiló como vice ejecutivo, su hermano Luis Manuel como gerente de comunicaciones, y el presidente Miguel Feris.

¿Jugadores? Esta vez no aparecen importados como clave del éxito, excepto el receptor panameño Cristian Bethancourt , cuya defensa y liderazgo son garantía .

Todo lo otro es puro material nativo, que gira alrededor de Junior Lake, los infielders Gustavo Núñez y Domingo Leyba, y el jovencito Jeremy Peña, que sigue ascendiendo. ¿Robinson Canó? Deberá tener mucha incidencia de ahora en adelante, pero debe producir un poco más para ayudar en la producción de carreras.

El club pierde a Sócrates Brito, quien apareció en 39 de los 40 juegos del equipo y fue también muy relevante. Claro,hoy es el draft de “refuerzos de reingreso”, jugadores de Toros y Escogido, y todos se fortalecerán.

LOS PREMIOS: El lanzador Cesar Valdez se llevó los dos premios grandes de la serie regular, mejor lanzador y más valioso. El hecho de haber ganado la triple corona del pitcheo (más victorias, efectividad y más ponches), inclinaron la balanza de los votantes a su favor…Hanser Alberto tenia los mejores números entre los bateadores, fue líder de bateo con .321, apareció en los 40 juegos de su equipo , aunque no dio jonrón y solo remolcó 11…No estuvo mal que dieran ambos galardones para Cesar… Edwin Uceta, que lanzó poco para las Estrellas, fue el novato del año pues no habían muchos candidatos..Y el colombiano Luis Urueta se quedó como manager del año, bien merecido.. Esto de que un pitcher gane los dos premios había sucedido cuatro veces anteriormente: Guayubin Olivo (Licey) en 1951, Carlos Julio Pérez (Licey), 1977-78), Ken Howell (Licey) 1984-45 ) y Marcos Mateo (Estrellas9 2014-15…

CALENDARIO: El round robin inicia el lunes 27 con Aguilas visitando a Gigantes, Escogido a las Estrellas..¿Cuando juegan Aguilas y Licey? Se enfrentan primero el miércoles 29 en la capital, el jueves 30 en Santiago…candela desde el comienzo..

DE INTERES: Esta tarde es el draft de “reingreso”, en el cual los cuatro equipos clasificados escogen personal de los eliminados, Toros y Escogido..Deportivamente es algo contradictorio, pero la liga dispuso este formato hace varios años por motivos de que no aparecen refuerzos en el extranjero en esta época del año (y salen más baratos los de aquí)..También, algunos clubes traen jugadores de Venezuela , Puerto Rico y México, muchos de ellos con escasa calidad…Joe Van Meter se ha convertido en héore aguilucho luego de sus seis ceros del lunes por la noche. El no tenia tan buen escenario, pero de repente se convierte en un pitcher para confiar… ¿Irá Raul Valdes a los Gigantes del Cibao esta tarde, o prefieren a Enny Romero?..El problema es que Romero puede firmar con Asia en cualquier momento, pero el cubano no..Además,Valdes reside en San Francisco de Macorís y estará en su ciudad…Dicen que tiene 3 años que no lanza en el estadio Cibao y dos en el Julián Javier, estadios donde la bola corre mucho..Pero eso se puede manejar, que lo pongan mucho en la capital y San Pedro…..????

