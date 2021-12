Duarte es la promesa de RD para los próximos en la NBA

Alex Rodríguez

Santo Domingo

Tras su llegada al baloncesto de la NBA, Chris Duarte se ha convertido en el personaje del año en ese deporte para la República Dominicana.

Tomado en el puesto 13 del sorteo de talentos por los Pacers de Indiana, el jugador de 24 años estuvo como quinteto abridor en la Liga de Verano, la pretemporada y la campaña 75 de la liga.

Ha estado saliendo de la banca en algunos de los últimos partidos, pero mantiene buenos promedios de 12.9 puntos, 4.2 rebotes y 2.1 asistencias con 34 por ciento en triples. Los Pacers no son contendores y podrían estar cambiando a algunas de sus estrellas.

Duarte, de 6-6 y 198 libras, condujo a la Universidad de Oregon a la ronda del Elite Eight en la Locura de Marzo, ganó el premio Jerry West al mejor jugador de su posición y también fue electo el mejor jugador internacional del basket universitario de Estados Unidos.

Ha revelado a la prensa su intención de vestir la camiseta de la selección nacional en futuros compromisos internacionales y, quien sabe, si se podría juntar con el veterano Al Horford y el talentoso Karl-Anthony Towns.

Towns sigue con sus grandes actuaciones y pocas victorias con los Timberwolves, pero ha recibido ayuda de la estrella emergente Anthony Edwards. Acaba de llegar a los 10 mil puntos en su carrera, promedia 24 puntos y 9 rebotes y tiene como nuevos dueños de su equipo a Alex Rodríguez y Marc Lore.

Horford, veterano de 15 años en la liga, regresó a los Celtics de Boston -que ven su proyecto hacer aguas sin llegar ni siquiera a disputar el título- tras un paso poco productivo por los Sixers y ser "detenido" por los Thunder.



De selección

El equipo nacional masculino arrancó con dos victorias su camino hacia la Copa Mundial del 2023 con dos zurras a Islas Vírgenes en la primera ventana que se hizo aquí, pero otra vez se quedó corto en su intento de llegar a los Juegos Olímpicos tras caer en la semifinal ante Italia en el Preolímpico en Belgrado.

En el femenino se alcanzó la medalla de bronce en el Centrobasket Femenino, pero en la Americup las muchachas se fueron sin victorias (0-4).

En las categorías menores se lograron clasificaciones al mundial Sub-18 y al premundial de esa categoría para el próximo año luego de obtener la medalla de bronce en el Centrobasket Sub-17.



De la NBA

Los Bucks de Milwaukee, con Giannis Antetokounmpo como líder, ganaron su primer título en 50 años al superar 4-2 a los Suns de Phoenix de Chris Paul, quien de todas maneras fue premiado con un contrato de 4 años y 120 millones. También llegó a las 10 mil asistencias.

Ocho equipos cambiaron de entrenadores para la actual temporada, signada por los casos de Ben Simmons (diferencias con los Sixers) y Kyrie Irving (negativa a vacunarse con los Nets). Los casos de covid-19 han aumentado y la liga y los jugadores van a tomar medidas de más pruebas, más vacunas y mayor protocolo.

Stephen Curry se convirtió en el máximo anotador de triples, los Lakers no han podido arrancar con la adquisición estrella de Russell Westbrook y equipos con los Cavaliers, Grizzlies y Wizards han sido gratas sorpresas.

Se eligieron a los mejores 75 jugadores de todos los tiempos -que quedaron siendo 76 luego de un empate- lo que provocó controversias por algunas ausencias y otras inclusiones.



Del patio

Tras la pandemia abortar el año baloncestístico del 2020, el básquetbol del patio regresó con toda su fuerza. En Santiago hubo dos campeones: GUG del 2020 -al completarse la final que faltaba- y Pueblo Nuevo en este año. Mauricio Báez se coronó en el Distrito y San Lázaro en el femenino distrital tras una ausencia de 10 años.

En la Liga Nacional chocaron por primera vez en la final Titanes y Leones (campeón) y el circuito se vio revitalizado. En la versión femenina el triunfo sonrió a las Murallas de San Lázaro que se impusieron a las Reinas del Este y refrendaron sus coronas de 2018 y 2019.

Los torneos provinciales también retomaron su actividad con la gran convocatoria de siempre. La Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal) organizó por primera vez la Liga de Desarrollo Sub-22 que fue ganada en su primera versión por los Areperos.



Del 3X3

Sigue su progreso en el país esta modalidad del baloncesto. Los varones ganaron el bronce en la Americup en Miami y las chicas lograron medalla de plata en los Panam Juveniles en Cali. El masculino participó en el preolímpico al igual que en el mundial sub-18.



Destacados

Tanto dentro como fuera del país lograron destacarse jugadores como Eloy Vargas, Víctor Liz, Rigoberto Mendoza, Mike Torres, Luis Montero, Juan Guerrero, Juan Miguel y Gerardo Suero, Richard Bautista, L. J. Figueroa, Ángel Delgado, Andrés Féliz, entre otros, tanto en América, Europa y sin contar con las decenas de jóvenes que ven acción en el baloncesto universitario de la NCAA.



Pérdidas

Quedó sin penalidad el feo espectáculo que involucró a Felipe López, presidente del club GUG, en la final de la semifinal del torneo de Santiago correspondiente a este año. El 2021 también vio partir a Hugo Cabrera,uno de los mejores jugadores dominicanos de la historia, y la NBA perdió a Elgin Baylor, uno de los mejores 75.