Tema de managers

Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

Finalmente, los Mets de Nueva York eligieron a Buck Showalter como su nuevo manager para el 2022. Si querían un tipo con experiencia ya lo tienen pues Showalter ha dirigido 5 equipos acumulando 20 temporadas, además de 65 años de edad.

El equipo de Nueva York pasa la página del dominicano Luis Rojas, quien dirigió los dos últimos años, y tuvo marca de 77-85 en 2021.

Showalter dirigió por última vez en 2018, cuando finalizó una larga etapa de 9 años al frente de los Orioles de Baltimore. El ha sido manager del año de la Liga Americana en tres ocasiones: en 1994 dirigiendo a Yanquis, en 2004 al frente de Texas y en 2014 con los Orioles.

Nunca ha tenido logros en postemporada, y es más famoso por su temperamento “de guardia” que por sus éxitos. Su record como manager es de 1551-1517.

Dato interesante es que se convertirá en el 5to. manager en dirigir a ambos equipos de Nueva York, Mets y Yanquis., Los cuatro anteriores han sido Yogi Berra, Joe Torre, Casey Stengel y Dallas Green.

Los Mets tienen muchísimo dinero, tanto los anteriores dueños como los actuales, pero no dan con la química ganadora. No van a play off desde 2016, y en 2015 perdieron un gran chance de ganar la serie mundial , ganada por Kansas City Royas.

SE FUE LINO: El boricua Lino Rivera se retira como manager de los Toros. Jorge Sturla, vicepresidente del equipo, me comentó que Lino ha finalizado su contrato de 3 años y que no continuará con el club, en una decisión amistosa.

Ayer entrevistamos a Rivera, dos veces campeón en la liga dominicana con Aguilas y Toros, y dice que debe continuar su carrera y tiene intenciones de estar disponible en Lidom.”Me gusta estar aquí, me gusta esta liga, y estoy abierto a otro trabajo ” fueron sus palabras.

¿Y por qué se va, los Toros ya no lo quieren?. El mismo Lino confiesa que tuvo diferencias de criterio con el gerente general Raymond Abreu sobre la contratación de Yasiel Puig y Josh Reddick, dos veteranos que ingresaron a última hora. “Yo creía que tenia el material nativo para suplir esas necesidades, pero no fui escuchado”, dijo.

Sturla me dijo que Raymond continúa en su posición y que ya trabaja en la construcción del equipo para la próxima temporada.

A JONRONES: No es común que juegos cerrados sean decididos por jonrones en Lidom. Sin embargo, el viernes el partido de Escogido y Gigantes fue decidido por un tablazo de cuatro esquinas por Franchy Cordero, una línea tremenda que nunca se elevó..Y el sábado, con el partido 1-1 en la parte final, llegó jonronazo de José Siri en el cierre del octavo inning..Eso posibilitó la victoria 23 para los Gigantes, y la conquista del primer lugar en la serie regular.

GRAN MOMENTO: El Escogido tuvo una situación incómoda la semana pasada cuando perdió dos juegos corridos ante los Toros, y luego otro ante las Estrellas Orientales. Sin embargo, reaccionaron y ganaron el partido del viernes frente a los Gigantes. Quedaron en 5to., lugar a un juego de las Aguilas, ocupantes del cuarto puesto..Eso motivó que se metieran al llamado “play in” o mini play off precisamente ante las Aguilas.,Ayer, en el primer juego hicieron 4 carreras en el tercero, luego las Aguilas se acercaron a 4-3.. Los rojos hicieron 2 en el sexto y una en el 7mo. y las Aguilas se acercaron a 7-6 con jonrón del emergente Eric Filia en el cierre del 8vo. Todo se aclaró en el noveno cuando el pitcheo aguilucho tuvo un fracaso rotundo.. Empezando por el cerrador Neftali Feliz, quien permitió hit a los tres primeros bateadores. Al final, el Escogido hizo 5 carreras en ese noveno episodio, para vencer 12-9.. ¿Por qué? Porque en el noveno siguió la fiesta pues los tres primeros bateadores de las Aguilas fueron transferidos por el relevista Dunsten Knight, luego vino un tablazo de Zoilo Almonte al jardín central, que fue sencillo, pero remolcó dos.. Las Aguilas anotaron tres, y la vuelta del empate se quedó en el plato cuando Julio Rodríguez dio rodado al hort para el último out.. Ahora, van al segundo juego esta noche, en el Quisqueya. El que gane se meterá al round robin, que deberá iniciar el miércoles..Los rojos están demostrando que es un equipo “duro de matar”..¿O no?

DE INTERES: El manager rojo Ronny Paulino tiene ahora marca de 8-6 luego de tomar las riendas del club en lugar de Rodney Linares..La serie particular de estos equipos finalizó empatada a 4….El Escogido anotó 3 carreras impulsadas por bases por bolas con bases llenas..¿Se puede creer? Eso es muy raro en un juego de beisbol..Ayer la ofensiva aguilucha se dejó ver algo, pero sus lanzadores fueron un desastre, incluyendo a Carlos Martínez, quien fue el iniciador y no pudo pasar del 3ro…Yohan Carmargo salió del juego lesionado y Zoilo Almonte dejó un montón de gente en las bases..