La NBA postergó cinco partidos el domingo; Young en lista de protocolo

AP

ATLANTA

La NBA postergó el domingo un total de cinco partidos que involucran a nueve equipos ante un repunte de casos de coronavirus, con la que la cantidad de duelos aplazados esta temporada aumentó a siete.

Se aplazaron tres partidos el domingo: Cleveland en Atlanta, Denver en Brooklyn y Nueva Orleáns en Filadelfia. También se pospuso el duelo de Orlando en Toronto el lunes y el de Washington en Brooklyn el martes.

Las postergaciones se dieron en el mismo día que los Hawks colocaron a su astro Trae Young en los protocolos y los Lakers de Los Ángeles informaron que su entrenador de los Lakers Frank Vogel también fue añadido a la lista.

Al domingo por la noche, al menos 75 jugadores de 20 equipos habían sido descartados — o en el caso de los partidos pospuestos hubieran quedado fuera — por los protocolos. La cifra se ha disparado en días recientes. La NBA, como muchas liga deportivas en el mundo, lidia con un agravamiento de la situación.

“Esto no se va a terminar hoy, ni mañana ni al día siguiente”, indicó el coach de Dallas, Jason Kidd, el domingo. “Esto va a seguir aquí por un buen rato”.

Las autoridades de Estados Unidos esperan una oleada de contagios entre la población vacunada dado el aumento de viajeros por el periodo navideño y las reuniones familiares que se prevén inicien en los próximos días. La NBA ha informado que 97% de sus jugadores se encuentran vacunados por completo y alrededor de 60% habían recibido inyección de refuerzo hasta la semana pasada. Se desconoce cuántos de los casos positivos actuales involucran a quienes son inelegibles para un una dosis de refuerzo o quienes han decidido no recibirla.

Kidd detalló que los Mavericks discutieron las preocupaciones en torno a asuntos relacionados con COVID antes del partido ante los Lakers —un equipo con varios jugadores en protocolos— la semana pasada.

Los Cavaliers incluyeron a cinco jugadores en los protocolos el domingo. Los cinco — el centro Jarrett Allen, los delanteros Lamar Stevens y Dylan Windler y los escoltas Denzel Valentine y RJ Nembhard — dieron positivo por COVID-19, informó a The Associated Press una persona que pidió no ser identificada debido a que el equipo no especificó los nombres. Los afectados se suman a Isaac Okoro y Evan Mobley, quien había ingresado a los protocolos previamente.

Vogel no estará en el banquillo en la visita de los Lakers a Chicago. David Fizdale estará a cargo el domingo en lugar de Vogel, informaron los Lakers.

Los Bulls regresarán a la acción tras la postergación de dos partidos la semana pasada. Culminada la jornada del sábado, esos habían sido los únicos partidos que la NBA había tenido que aplazar durante este brote.

“Es lo que hay. Hay que cuidarse lo mejor posible, es lo único que se puede hacer”, dijo el escolta de los Lakers Russell Westbrook sobre el incremento de casos en la NBA. Westbrook estuve brevemente en los protocolos durante la última semana, pero pudo reintegrarse tras dar negativas en tres pruebas seguidas y al final no se perdió un solo partido.