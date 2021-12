Kyrie Irving reincorporado para jugar fuera de casa

AP

NUEVA YORK

Kyrie Irving se reincorporará a los Nets de Brooklyn, que necesitan su ayuda y se conformarán con tenerla de forma parcial.

Los Nets decidieron el viernes que Irving regresará a entrenar y jugar en los partidos fuera de casa, aunque seguirá sin disputar los encuentros de local, debido a que no cumple con el mandato de la ciudad de Nueva York en materia de vacunación.

Originalmente, el equipo había decidido que Irving no jugaría sino hasta que pudiera hacerlo en cualquier partido. Sin embargo, la preocupación por la pesada carga de trabajo de Kevin Durant y un roster limitado debido a que siete jugadores están bajo los protocolos de salubridad de la NBA ha hecho que los Nets decidan que no pueden dejar pasar la oportunidad de contar con otro de sus astros.

“Llegamos a la decisión con todo el respaldo de nuestros jugadores y después de considerar con detenimiento nuestras circunstancias, incluyendo jugadores ausentes por lesiones y por protocolos de salud y seguridad”, dijo Sean Marks, el gerente del equipo en un comunicado. “Creemos que la adición de Kyrie no sólo nos hará un mejor equipo, sino que nos permitirá darle un balance a la carga física de todo el roster”.

Miembros de los equipos profesionales y colegiales de Nueva York deben estar vacunados contra el coronavirus para participar en arenas públicas. Irving se negó a vacunarse y no ha entrenado con los Nets desde octubre, cuando regresaron de una semana de campamento de prácticas en San Diego.

Dadas las circunstancias, no es claro que tan pronto podrá estar listo para jugar. Pero los Nets, a pesar de ser líderes de la Conferencia Este, con récord de 21-8, necesitan de cuerpos sanos.

Los titulares James Harden, LaMarcus Aldridge y DeAndre’ Bembry están en protocolo de salud, junto con Paul Millsap, Bruce Brown, James Johnson y Jevon Carter.

Ello ha forzado a Durant, el líder anotador de la NBA, a jugar más minutos de los que le quisieran los Nets. El entrenador Steve Nash dijo el jueves que quería otorgarle descanso y los Nets han señalado que Durant necesita darle reposo a su adolorido tobillo derecho el sábado en contra de Orlando.

Ese será el primero de dos duelos de los Nets en noches consecutivas.